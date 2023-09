Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece: Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου βράβευσε για 14η χρονιά τους Νέους Επιχειρηματίες

Πρώτο βραβείο, ύψους € 50.000, στην Δάφνη Μπεχτσή, για την movie streaming πλατφόρμα www.cinobo.gr

Δεύτερο βραβείο, ύψους € 30.000, στον youtuber Χρήστο Τσούνη και το κανάλι financialgreeks.gr

Τρίτο βραβείο, ύψους € 20.000, στον Γιάννη Χοχώλη, για τo e-shop www.aithrio.com

Για 14η χρονιά ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – www.easygroup.com.gr και www.easyhistory.info, που συμπεριλαμβάνει και τις easyJet, easyHotel, easyCar.com, easyFerry.com, easyStudies.gr, easyCinema.gr , κ.ά.), τίμησε τους νέους επιχειρηματίες με τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece. Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου στο Stelios Foundation Conference Hall, που στεγάζεται στο εμβληματικό κτίριο, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, της οδού Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα, ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου απένειμε τρία βραβεία ύψους € 100.000 σε νέους επιχειρηματίες κάτω των 40 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες, οι οποίες ξεχώρισαν, προέρχονται από το χώρο της «νέας οικονομίας» και αποτελούν εταιρείες που προσαρμόζονται στην μεταβαλλόμενη τεχνολογία και τη χρησιμοποιούν για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Το πρώτο βραβείο, ύψους € 50.000, απέσπασε η Δάφνη Μπεχτσή, ιδρύτρια της γνωστής πλατφόρμας ταινιών, Cinobo.gr. Το Cinobo είναι η πρώτη ελληνική sVOD (subscription video on demand) υπηρεσία που κυκλοφορεί στην Ελλάδα και στην Κύπρο και μια από τις ελάχιστες στην Ευρώπη, που απευθύνεται στους λάτρεις του σινεμά και δίνει στο κοινό τη δυνατότητα πρόσβασης, ανά πάσα στιγμή, σε επιλεγμένες σινεφίλ ταινίες, βραβευμένες από μεγάλα διεθνή φεστιβάλ. Επιπλέον, πρόσφατα το Cinobo εγκαινίασε τμήμα διανομής που χορηγεί δικαιώματα ταινιών, παρέχοντας αποκλειστικό περιεχόμενο σε κινηματογράφους, τηλεόραση, εκδηλώσεις κλπ. Τα επόμενα τρία χρόνια, το Cinobo φιλοδοξεί να επιτύχει τη μέγιστη διείσδυση στην αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου και να επεκταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Η Δάφνη Μπεχτσή δήλωσε για τη βράβευσή της: «Eίναι πολύ τιμητικό να βλέπεις τη δουλειά σου και της ομάδας σου να αναγνωρίζεται. Αυτό το βραβείο επικυρώνει όχι μόνο τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση στο όραμά μας, αλλά και το γεγονός ότι το Cinobo είναι κάτι που έλειπε από τους θεατές αυτής της χώρας. Μας δίνει ακόμα περισσότερη δύναμη και μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο μας: να αποδείξουμε ότι το Cinobo έχει θέση και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το καλύτερο σινεμά προσβάσιμο σε όλους και στο εξωτερικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την οικογένειά μου, που είναι πάντα δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι, την easy family of brands, τον Στέλιο Χατζηιωάννου και το Stelios Philanthropic Foundation, που δίνουν έμπνευση και στηρίζουν νέους επιχειρηματίες, και την ομαδάρα του Cinobo που έκανε το Cinobo πραγματικότητα».

Το δεύτερο έπαθλο, ύψους € 30.000, έλαβε ο youtuber Χρήστος Τσούνης για την εταιρεία του Financial Greeks. Πρόκειται για μια πρωτότυπη πλατφόρμα digital marketing και influencing με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και επενδυτικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Η εταιρεία με παρουσία σε όλα τα κορυφαία μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Discord, Telegram, Medium, μετρά περισσότερες από 3,5 εκατ. προβολές το μήνα. Σήμερα, η εταιρεία εκπροσωπεί περισσότερους από 250 χρηματοοικονομικούς δημιουργούς σε όλη την Ευρώπη, ενώ έχει 40 διαφορετικούς συνεργάτες και χορηγούς, με συνολική διείσδυση στην αγορά της Ελλάδας, της Πολωνίας και της Σερβίας, ενώ σταδιακά εισέρχονται και άλλες αγορές, όπως αυτές της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Χρήστος Τσούνης σημείωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή να βραβεύομαι για δεύτερη συνεχή χρονιά από τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου. Το Stelios Award 2023 είναι μία διάκριση που αναγνωρίζει τη δέσμευσή μου για προαγωγή της επιχειρηματικής, οικονομικής κι επενδυτικής κουλτούρας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Το τρίτο βραβείο, ύψους € 20.000, απέσπασε ο Γιάννης Χοχώλης με το e–shop Aithrio.com. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό κατάστημα (e-shop) ειδών σπιτιού, που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και καινοτόμων υπηρεσιών, για τη διακόσμηση και τη λειτουργικότητα του σπιτιού. Ο Γιάννης Χοχώλης είπε για τη βράβευσή του: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Sir Στέλιο και όλους τους συνεργάτες του ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου που μας διάλεξαν να κερδίσουμε αυτή την διάκριση. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας για την πορεία που έχουμε κάνει μαζί έως τώρα. Πιστεύω πως οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν είναι αυτές που δεν σταματούν να προσπαθούν και να προσφέρουν. Σήμερα θεωρώ πως βραβεύεται αυτή η προσπάθεια μας».

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε σχετικά: «Είμαι πολύ χαρούμενος που για ακόμα μια χρονιά βραβεύσαμε και τιμήσαμε την νεανική επιχειρηματικότητα. Οι αιτήσεις που λάβαμε ήταν πραγματικά εντυπωσιακές και μας γέμισαν αισιοδοξία ότι οι νέοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα είναι γεμάτοι πάθος, όραμα και φαντασία. Και αυτό είναι κάτι που προσωπικά με συγκινεί. Εύχομαι στους βραβευθέντες να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος και δυναμισμό τις δραστηριότητές τους. Τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs θα συνεχίσουν να στηρίζουν σταθερά την προσπάθεια της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και να παραμένουν επίκαιρα, όπως και εγώ προσωπικά θα παραμείνω δίπλα στους νέους επιχειρηματίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές και τους υποψήφιους! Φέτος λάβαμε 46 αιτήσεις πράγμα το οποίο έκανε την επιλογή των 3 καλύτερων πολλή δύσκολη. Ενθαρρύνω τους υποψήφιoυς να κάνουν αίτηση και του χρόνου αν πληρούν τα κριτήρια. Οι 2 από τους 3 νικητές φέτος έχουν ξανακερδίσει τα βραβεία μας και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που φέτος τους δίνω καλύτερο βραβείο αφού έχουν προοδεύσει τα τελευταία χρόνια. Καμία από τις τρεις αυτές επιχειρήσεις δεν θα ήταν εφικτή πριν 10 χρόνια καθώς όλες αποτελούν επιχειρήσεις «νέας οικονομίας» ενώ οι 2 από αυτές δεν θα ήταν υπαρκτές ούτε πριν από 3-4 χρόνια».

Παράλληλα, στο πλαίσιο συμφωνίας ανάμεσα στον Στέλιο Χατζηιωάννου (Stelios Philanthropic Foundation) και τη Δάφνη Μπεχτσή (Cinobo, CEO) ο ιστορικός θερινός κινηματογράφος Cine Paris (www.cineparis.gr ) που βρίσκεται στην ταράτσα του Stelios Foundation Conference Hall, στην οδό Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα, θα επαναλειτουργήσει πλήρως ανακαινισμένος από τον Μάιο 2024, σε διαχείριση της οικογένειας Μπεχτσή και υπό την επιμέλεια του Cinobo. Η οικογένεια Μπεχτσή δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στον χώρο του κινηματογράφου και της κινηματογραφικής διανομής ταινιών, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ζωή σε τρεις κινηματογραφικές αίθουσες στην Αθήνα (τα θερινά Cine Αλεξάνδρα και Σινέ Φλερύ και το χειμερινό Αλεξάνδρα Europa Cinemas). To Cine Paris θα επαναλειτουργήσει σε καλά χέρια, και με την υποστήριξη και την επιμέλεια προγράμματος από την ομάδα του Cinobo, της πλατφόρμας που έκανε τον πλούτο του παγκόσμιου κινηματογράφου προσβάσιμο σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ταυτόχρονα, εγκαινιάζεται μία affiliate συνεργασία marketing μεταξύ του easyCinema.gr , part of the easy family of brands και του cinobo.com με σκοπό την περεταίρω ανάπτυξή τους σε Ελλάδα και Κύπρο με το easyCinema.com.cy.

Τα 14α Stelios Awards for Young Entrepreneurs στην Ελλάδα απευθύνονταν αποκλειστικά σε νέους και νέες επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1982 ή μετέπειτα) που έχουν ιδρύσει την εταιρεία τους στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον € 30.000 το χρόνο. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 3 άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της εταιρείας μεταξύ τους.

Από το 2008, και με μια μικρή παύση τα έτη 2020 και 2021 λόγω πανδημίας, ο σημαντικός για την ελληνική επιχειρηματικότητα θεσμός ενισχύει ουσιαστικά την εθνική οικονομία της Ελλάδας. Συμπεριλαμβανόμενης της φετινής διοργάνωσης, τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece θα έχουν ενισχύσει τις νέες επιχειρήσεις της χώρας με το συνολικό ποσό των € 1.130.000, από το 2008 έως σήμερα.

Τo 2022 o μεγάλος νικητής ήταν η εταιρεία www.pakketo.com, το 2019 το πρώτο βραβείο κέρδισε η Hempoilshop (https://hempoilshop.gr/) ενώ το 2018 μεγάλος νικητής αναδείχθηκε το Ferryhopper (https://www.ferryhopper.com/), η πρωτοποριακή πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Τις προηγούμενες χρονιές, νικήτριες ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες: Melira Greek Honey (2017), Sun of a Beach (2016), Sede (2015), Ancient Greek Sandals (2014), Nanobionic (2013), People for Business (2012), Fereikos Helix (2011), Fasmetrics (2010), Zoo.gr (2009) και Simply Burgers (2008).

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες, μέσα από την επίσημη σελίδα του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.gr/).

Λίγα Λόγια για το Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού, μη κυβερνητικού ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η υποστήριξη μιας σειράς από φιλανθρωπικές δραστηριότητες, κυρίως σε χώρες όπου έχει ζήσει και δραστηριοποιηθεί ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου: την Ελλάδα, την Κύπρο το Ηνωμένο Βασίλειο, και το Μονακό. Το ίδρυμα προσφέρει στην κοινωνία με τους ακόλουθους τρόπους: