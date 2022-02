Η Lamda Development με διευθύνοντα σύμβουλο τον Οδυσσέα Αθανασίου ανακοινώνει τον διορισμό της Ελένης Βρεττού στη θέση της Chief Strategy & IR Officer στην Lamda Development, από την 01.05.2022.

Η Ελένη Βρεττού έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Έως σήμερα ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς ως Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, Chief of Corporate and Investment Banking.

Προηγουμένως, είχε επιτελικές θέσεις στον πολυεθνικό όμιλο της HSBC στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει εργαστεί παλαιότερα και στους τομείς του Risk και M&A στην Αμερική. Έχει πτυχίο Bachelor of Science in Economics από το The Wharton School του University of Pennsylvania.

“Η Ελένη Βρεττού διαθέτει τη διεθνή εμπειρία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον αναβαθμισμένο ρόλο του IR και της ευρύτερης στρατηγικής προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανομένες ανάγκες της Εταιρείας, και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση του έργου του Ελληνικού στην επενδυτική κοινότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε την Ελένη στην οικογένεια της Lamda Development και είμαστε βέβαιοι ότι η μεγάλη εμπειρία της θα ενισχύσει την ηγετική ομάδα της Εταιρείας” επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Lamda Development.

Ελληνικό: Τη φιλοσοφία των αστικών αναπτύξεων φιλοδοξεί να αλλάξει η Lamda Development

Τη φιλοσοφία στις αστικές αναπτύξεις φιλοδοξεί να αλλάξει η Lamda Development στοχεύοντας να μεταμορφώσει στα επόμενα χρόνια, την αγορά ακινήτων.

Στο πλαίσιο του έργου του Ελληνικού η Lamda, όπως επισημαίνεται με αφορμή την ανακοίνωση της συνεργασίας της με της διεθνώς αναγνωρισμένη κοινοπραξία Mace-Jacobs με καθήκοντα γενικού συμβούλου διαχείρισης του έργου, σκοπεύει να αναπτύξει συνεργασίες με τοπικά πανεπιστήμια και την ελληνική κατασκευαστική κοινότητα, να διασφαλίσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζόμενων κατά την ανάπτυξη του έργου ενώ ήδη έχει προχωρήσει σε μεγάλες συνεργασίες με τους καλύτερους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Lamda Development μέσω της ανάπλασης του Ελληνικού και των έργων που πραγματοποιούνται φιλοδοξεί να εμπλουτίσει τη τεχνογνωσία του εργατικού δυναμικού της χώρας, που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια λόγω εκπατρισμού, με προγράμματα μεταφοράς γνώσης από τους διεθνείς συμβούλους. Αυτό θα πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης στον χώρο της εργασίας καθώς και σε συνεργασία με ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συγχρόνως θα αναβαθμιστούν οι δεξιότητες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συμβούλων ανάπτυξης ακινήτων και των κατασκευαστικών εταιρειών.

Βασικός στόχος της αστικής ανάπλασης του Ελληνικού σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει είναι να δημιουργηθεί μια πράσινη βιώσιμη έξυπνη πόλη, φιλική προς τον άνθρωπο, με μεγάλα δίκτυα ποδηλατοδιαδρομών και δρόμους περιπάτου, όπου οι κάτοικοι θα ζουν και θα εργάζονται κάνοντας περιορισμένη χρήση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων. Αυτό θα επιτευχθεί με την εισαγωγή έξυπνων υποδομών «πράσινης ενέργειας» και υψηλών πρότυπων βιωσιμότητας που θα αποτελέσουν ορόσημα για την Ελλάδα και την Ευρώπη τα ερχόμενα χρόνια.

Με το έργο στο Ελληνικό η Lamda Development επεκτείνει τη διεθνή παρουσία της ελληνικής αγοράς ανάπτυξης ακινήτων καθώς κατά την πλήρη λειτουργία του το Ελληνικό, θα προσελκύσει επενδυτές και αγοραστές ακινήτων από όλο τον κόσμο και θα αυξήσει τις άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) στην ελληνική αγορά ακινήτων. Ταυτόχρονα θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη παρόμοιων έργων από επενδυτές κατά μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας.