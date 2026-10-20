Φυσικό αέριο: Ξεπέρασε τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα η τιμή του για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2022

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Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε το μεσημέρι της Τρίτης (20/10) τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα, για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η εξέλιξη αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στις περιορισμένες προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο, οι οποίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλων ασιατικών οικονομιών να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους ενόψει του χειμώνα.

Σύμφωνα με το tradingeconomics.com, η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έφτασε στα 90,111 ευρώ ανά μεγαβατώρα σήμερα στις 15.15.