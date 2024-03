Εθνική Τράπεζα: Κάρτα Dual… δύο σε ένα – Η πρώτη που είναι χρεωστική και πιστωτική μαζί

«Διπλή» καινοτομία από την Εθνική Τράπεζα ή αλλιώς «Dual». Η νέα κάρτα Dual είναι η μόνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρεωστική και ως πιστωτική, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία και περισσότερες επιλογές στους χρήστες της.

Η Εθνική Τράπεζα πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά και με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των πελατών της, δημιούργησε την πρωτοποριακή κάρτα Dual που αλλάζει τον τρόπο που μπορεί κάποιος να κάνει τις συναλλαγές του.

Πρόκειται για ακόμη ένα προϊόν που έρχεται να προστεθεί στο portfolio υπηρεσιών και λύσεων ευελιξίας της Εθνικής Τράπεζας για την καθημερινή διαχείριση των οικονομικών των πελατών της που τους επιτρέπει να κινούνται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς.

Η νέα κάρτα Dual είναι η πρώτη στην ελληνική τραπεζική αγορά που προσφέρει ελευθερία επιλογών λόγω της διπλής λειτουργικότητάς της ως χρεωστική και ως πιστωτική. Ο κάτοχος της συγκεκριμένης κάρτας μπορεί να την χρησιμοποιεί για τις καθημερινές, μικρές αγορές του αλλά και για να ικανοποιήσει τις πιο ιδιαίτερες επιθυμίες του. Από το να αγοράσει τον καφέ του μέχρι να κλείσει τα εισιτήρια ενός ταξιδιού που πάντα ονειρευόταν ή και να αποκτήσει τον καναπέ που χρειάζεται για το σαλόνι του.

Η συγκεκριμένη κάρτα προσφέρει εκτός από τη δυνατότητα αγορών και άλλες πολλές επιλογές, όπως προνόμια και εξοικονόμηση. Όποιος διαθέτει την κάρτα Dual, απολαμβάνει αυτόματα τα πλεονεκτήματα του προγράμματος επιβράβευσης Go For More, συμμετέχοντας σε έναν «κόσμο» ανταμοιβών και προνομίων σε κάθε του βήμα.

Με το Go For Μore, όσο περισσότερο χρησιμοποιεί κάποιος την κάρτα Dual τόσο περισσότερους πόντους κερδίζει. Τους πόντους που συγκεντρώνει, μπορεί να τους εξαργυρώσει σε ευρώ σε περισσότερες από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, πληρώνοντας έτσι λιγότερο ή και καθόλου. Επιπλέον, έχει και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.

Η νέα κάρτα Dual προσφέρεται μόνο από την Εθνική Τράπεζα και ανοίγει νέες προοπτικές και δυνατότητες για όσους θέλουν περισσότερη ευελιξία. Όσοι την αποκτήσουν, βλέπουν τις επιλογές τους να πολλαπλασιάζονται.

Ανακαλύψτε το νέο προϊόν της Εθνικής Τράπεζας εδώ