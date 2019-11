Τα πρωθυπουργικά συγχαρητήρια δέχτηκε μετά από την τεράστια νίκη-πρόκριση επί του Φέντερερ ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

A lovely moment for @StefTsitsipas and his team 😅

Even the Prime Minister of Greece @kmitsotakis was there to congratulate our 2019 finalist! 🇬🇷 #NittoATPFinals pic.twitter.com/5ZPuYKR5E2