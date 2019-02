Στη σαρωτική αλλαγή του στυλ με το οποίο σουτάρει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στο Twitter ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος αποθέωσε τον διεθνή φόργουορντ.

Guys worked real hard this week on their shooting. Totally breaking down Thanasis Anteokounmpo’s form. Going to take patience and time but we will make it much better. Terrific person!