Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρόσθεσε άλλη μία νίκη επί ενός σπουδαίου τενίστα στο παλμαρέ του μετά από το 6-3, 7-6 (1), 6-4 επί του Τόμι Ρομπρέδο στον 1ο γύρο του US Open.

Ο 20χρονος πρωταθλητής μας αντιμετώπισε στομαχικά προβλήματα στο 2ο σετ τα οποία του προκάλεσαν εκνευρισμό με συνέπεια να ξεσπάσει εις βάρος ενός φιλαθλου στην κερκίδα.

Στο 1ο game του 3ου σετ, κι ενώ προσπαθούσε να σώσει break του 36χρονου Ισπανού που είχε πλεονέκτημα στο 40-40, φώναξε "σκάσε" στα αγγλικά, με αποδέκτη ένα άτομο από την κερκίδα. Όταν κέρδισε τον πόντο ξέσπασε με ακόμα μεγαλύτερο εκνευρισμό φωνάζοντας προς το ίδιο σημείο της κερκίδας ακριβώς από πίσω του: "Shut up, shut the fuck up".

Η αντίδρασή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον διαιτητή, ο οποίος τον επέπληξε με code violation. Το παιχνίδι συνεχίστηκε και ο Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει και αυτό το σετ και να προκριθεί στην επόμενη φάση.

"Ήταν ένας από τους φίλους μου που ήρθε να με δει από την Αυστραλία. Όταν είσαι συγκεντρωμένος σε έναν αγώνα, προσπαθείς να ελέγξεις πολλά πράγματα και να ακολουθήσεις τον σχεδιασμό που έχεις. Αν κάποιος από το κοινό αρχίζει να φωνάζει και να κάνει υποδείξεις για το πώς να σερβίρεις παίζει με το μυαλό σου", προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο Έλληνας τενίστας.

Μάλιστα, εξήγησε ότι αντιμετώπισε προβλήματα με το στομάχι του που τον επηρέασαν αρκετά: "Είχα κάποια θέματα με το στομάχι μου. Ξεκίνησε στο τέλος του 1ου σετ. Δεν ένιωθα πολύ καλά. Με ενοχλούσε κατά τη διάρκεια του αγώνα και με εκνεύρισε που είχα αυτό το πρόβλημα".