Με συνθήματα ξέσπασαν το μεσημέρι της Τρίτης πρόσφυγες και μετανάστες που κρατούνται σε έναν μικρό χώρο του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Ρόδου ζητώντας να τους αφήσουν να φύγουν από το νησί.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα rodiaki.gr, πρόκειται για περίπου 60 άτομα τα οποία είχαν αφιχθεί στις αρχές του μήνα παράνομα στη Ρόδο και συγκεκριμένα στην παραλιακή περιοχή κοντά στο Πρασονήσι.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι πρόσφυγες και μετανάστες ξεσηκώθηκαν, ζητώντας να τους επιτραπεί επιτέλους να φύγουν από τη Ρόδο και να μεταφερθούν σε οργανωμένα κέντρα στην ηπειρωτική χώρα.

Μικρά παιδιά αλλά και οι γονείς τους φώναζαν συνθήματα όπως «Freedom” και «we want to go out of here” ζητώντας έτσι να φύγουν άμεσα από τον χώρο όπου φιλοξενούνται, ο οποίος στερείται ακόμα και των ελάχιστων υποδομών φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών.