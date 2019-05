Νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ο Χριστουπόλεως Μακάριος

Νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας εξέλεξε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος εξέλεξε παμψηφεί τον Θεοφ. Επίσκοπο Χριστουπόλεως κ. Μακάριο νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας.

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος (Γρινιεζάκης) ἐγεννήθη εἰς τό Ἡράκλειον τῆς Κρήτης τῷ 1973. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τήν Χριστιανικήν Ἠθικήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Βοστώνης, (Master of Sacred Theology), εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐπιστήμης ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Harvard, (Master of Arts), καί εἰς τήν Βιοηθικήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Monash, (Master of Bioethics).

Τῷ 2002 ὑπέβαλε διδακτορικήν διατριβήν εἰς τήν Ἰατρικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης ὑπό τόν τίτλον: «Κλωνοποίηση: Θεραπευτικαί καί ἀναπαραγωγικαί προοπτικαί καί ἐνδεχόμεναι συνέπειες αὐτῆς» καί ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς μέ τόν βαθμόν «ἄριστα».

Ἀπό τοῦ ἔτους 2003 διδάσκει εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἀκαδημίαν Ἡρακλείου Κρήτης, διετέλεσε δέ ἐπισκέπτης Καθηγητής διαφόρων Πανεπιστημίων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καί αἱ Ἰατρικαί Σχολαί τῶν Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας καί Ἀθηνῶν.

Τόν Μάϊον τοῦ 2015 ἐξελέγη πρῶτος Κοσμήτωρ τοῦ Τμήματος Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας. Ἐκάρη μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 18ην Ὀκτωβρίου 1993, ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 25ην Ἰουνίου 1997, προεχειρίσθη δέ εἰς Ἀρχιμανδρίτην τήν 23ην Ἀπριλίου 1998, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, ἐνῶ τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα τοῦ 2008, ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τό Φανάριον.

Ὑπηρέτησεν εἰς πολλάς ἐπιτελικάς θέσεις ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κρήτης μέχρι καί τῆς εἰς ἐπίσκοπον ἐκλογῆς του. Ἵδρυσε καί διευθύνει τήν Ἐκδοτικήν Σειράν «Παντοδαπά τῆς Βιοηθικῆς», ἡ ὁποία τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἥτις, τῷ 2009, ὥρισεν αὐτόν μέλος εἰς τήν Πανορθόδοξον Ἐπιτροπήν Βιοηθικῆς.

Τήν 27ην Ἀπριλίου 2015 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως, χειροτονηθείς ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τήν 16ην Μαΐου τοῦ ἰδίου ἔτους, ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἀναλαμβάνων τά ὑπό τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἀνατεθέντα αὐτῷ καθήκοντα εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἐσθονίας, προκειμένου νά ὀργανώσῃ τό θεολογικόν καί κατηχητικόν ἔργον αὐτῆς. Μετεῖχεν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Κρήτην, τῷ 2016, ὡς σύμβουλος τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.