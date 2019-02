Αγαπητό μας παιδί, αυτή η επιστολή είναι για ΣΕΝΑ

Κινδυνεύει βέβαια να θεωρηθεί υπερβολικά συναισθηματική ή και βαρετή. Έχεις πάντα το δικαίωμα να μην της δώσεις σημασία και να θεωρήσεις τις συμβουλές μας ξεπερασμένες.

Σίγουρα, δεν θέλουμε να χαλάσουμε το «μαγικό» κλίμα που έχει η σημερινή ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου για έναν έφηβο. ✓ Ενώ σερφάρεις θυμήσου… οι πραγματικοί άνθρωποι πληγώνονται!

Ενώ σερφάρεις στο iPad ή μιλάς στο viber σου, αν κατά τύχη πέσεις πάνω σε μια φωτογραφία που δείχνει το ανθρώπινο σώμα σαν καρέ από το power of love, μην ξεχνάς ότι είναι fake. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΧΑΡΑ ΜΟΝΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟ.

Μην ξεχνάς ότι κάποιος μπορεί να κερδίζει πολλά € από αυτήν. Σίγουρα όχι εσύ ή ο/η εικονιζόμενος / η. Συχνά πίσω από αυτές τις φωτογραφίες κρύβεται ένα κύκλωμα, μια βιομηχανία που εκμεταλλεύεται νεαρά κορίτσια και αγόρια.

Googlaρε, μάθε … Πάτα delete!

Κοίταξε έξω από το ηλεκτρονικό σου παράθυρο στον πραγματικό κόσμο. Εκεί που τα κορίτσια κλαίνε αν τα προσβάλεις, εκεί που τα αγόρια έχουν δικαίωμα να είναι ντροπαλά… Αν σεβαστείς τον συμμαθητή σου, σαν να ήταν ο θησαυρός σου όλος, κάποια μέρα η παρέα μαζί του θα σου προσφέρει μεγαλύτερες χαρές από εκείνες του Διαδικτύου, αρκεί να τον προτιμήσεις από το σκοτεινό χώρο του anonymous.

✓ Πες φτάνει ως εδώ ! Μην αφήνεις κανένα να σε χρησιμοποιεί. Και ας στοιχίσει αυτό μερικά like… Το like δεν είναι μόνο ένδειξη δημοφιλίας είναι και το τελευταίο αποκούμπι όσων είναι τραγικά μόνοι τους. Κάθε ένα like δεν είναι και ένας νέος φίλος. Ο in τύπος δεν χρειάζεται πολλά like, δεν θέλει ακριβά δώρα, δεν κερδίζει φίλους σπέρνοντας φόβο και απειλές. Απομόνωσε κάθε τι και καθένα που δεν σέβεται τα δικά σου θέλω. Πάρε θέση στην αδικία γιατί τρέφεται από την σιωπή σου. Λοιπόν, … Σου ευχόμαστε να μαθαίνεις τα ωραία της ζωής, μόνο γιατί ο άλλος στα προσφέρει με χαρά. Όχι γιατί έχεις κάποιου είδους δύναμη απέναντί του. Να υπερασπίζεσαι το δίκιο και ας είσαι ο μόνος πάνω στη γη. Αυτό είναι μαγκιά ! Σου ευχόμαστε να αγαπάς και να αγαπιέσαι κάθε μέρα και όχι μόνο του Αγίου Βαλεντίνος!