Γιάννος Παπαντωνίου: Από τη χλιδάτη ζωή στη φυλακή - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 ήταν Επισκέπτης Καθηγητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου στο London School of Economics and Political Science.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 2010 του απονέμεται το Davignon Fellowship από το ευρωπαϊκό think-tank Friends of Europe, για την δημοσίευσή του: “The Lessons of the Eurozone’s Crisis that Should Shape the EU’s G20 Stance”.