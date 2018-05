Ανείπωτος θρήνος για την ναυτική τραγωδία στα Σφακιά: Οδοντίατροι τα δύο νεκρά αδέλφια - Πασίγνωστος ιδιοκτήτης μπαρ το τρίτο θύμα

Σοκαρισμένη είναι ολόκληρη η Ελλάδα από την ασύλληπτη πολύνεκρη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην βραχώδη ακτή του Φοίνικα στα Σφακιά.

Όπως ήδη έχει γράψει το cretapost, τρία άτομα έχασαν την ζωή τους ενώ ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Χανίων.

Η φωτογραφία είναι από το zarpanews.gr

Ποια είναι τα θύματα της τραγωδίας

Δύο αδέρφια μαζί με έναν φίλο τους είναι τα θύματα της σημερινής τραγωδίας. Πρόκειται για τον 32χρονο Σ.Κ. και τον 33χρονο Κ.Κ. που είναι οδοντίατροι στο επάγγελμα και εργάζονταν σε γνωστό οδοντιατρικό κέντρο των Χανίων, ιδιοκτήτης του οποίου ήταν ο πατέρας τους, Ε.Κ.

Ο Σ.Κ. αποφοίτησε από την οδοντιατρική σχολή Univerzita Pavla Jozefa Šafárika στο Kosice το 2010. Στη συνέχεια στη στρατιωτική του θητεία υπηρέτησε ως οδοντίατρος. Το 2012 έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην εμφυτευματολογία στο UCLA (University of California, Los Angeles). Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν μέλος της ITI (International Team for Implantology) και gIDE (global institute for dental education) .

Ο Κ.Κ. ήταν γενικός οδοντίατρος με εξειδίκευση στην κλινική και χειρουργική μικροενδοδοντία. Σπούδασε στην οδοντιατρική σχολή Univerzita Pavla Jozefa Šafárika στο Kosice και αποφοίτησε το 2010. Έπειτα συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τορίνο (Università degli Studi di Torino) και εξειδικεύτηκε στην κλινική και χειρουργική μικροενδοδοντία. Ήταν μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χανίων (Ο.Σ.Χ.), μέλος του Ενδοδοντικού συλλόγου Ιταλίας (SIE – Società Italiana di Endodonzia).

Την ίδια ώρα, νεκρός ανασύρθηκε και ο 35χρονος Μ.Τ. γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία των Χανίων καθώς ήταν ιδιοκτήτης μπαρ στην πόλη.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο των Χανίων νοσηλεύεται σε σοβαρή ο τέταρτος άνδρας της παρέας, ο 30χρονος Μ.Κ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του cretapost, οι γιατροί έχουν καταφέρει να τον σταθεροποιήσουν ενώ ευτυχώς δεν χρειάστηκε να εισαχθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς αναφέρουν πως οι τέσσερις φίλοι μαζί με τέσσερα ακόμα άτομα ήταν στο Λουτρό εξαιτίας ενός bachelor party καθώς ένας από την παρέα ετοιμαζόταν για γάμο.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα ένας από τους οκτώ φίλους φαίνεται να είπε «Δεν παμε για ένα τελευταίο μπουκάλι στην Αγιά Ρουμέλη».

Η ιδέα άρεσε σε όλους και αμέσως οι 8 φίλοι έσπευσαν να πάρουν τα δυο ταχύπλοα σκάφη για το σημείο. Η νύχτα καλύφθηκε από τον ήχο των μηχανών. Τα γέλια και τα πειράγματα συνεχίστηκαν και εν πλω.

Κανείς από τους 8 φίλους δεν περίμενε τα όσα θα ακολουθούσαν. Όταν το ποτό τελείωσε και το τελευταίο μπουκάλι έμεινε άδειο πάνω στο τραπέζι, η αντροπαρέα ξεκίνησε για το ταξίδι της επιστροφής.

Η κατάληξη τραγική, αφού για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω το ένα από ταδυο ταχύπλοα καρφώθηκε με όση ταχύτητα είχε στα βράχια των Σφακιών.

Το χρονικό

Ήταν γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από τις αρχές, το φουσκωτό στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις φίλοι ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και συνετρίβη στα βράχια της ακτής του Φοίνικα.

Ο ήχος της σφοδρής πρόσκρουσης κινητοποίησε ψαράδες και κατοίκους της περιοχής οι οποίοι έντρομοι μέσα στο σκοτάδι αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και ειδοποίησαν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμενικού Σώματος αλλά και συνολικά 12 πυροσβέστες από τα κλιμάκια Ανώπολης και Βρυσών για την επιχείρηση του απεγκλωβισμού των επιβαινόντων.

Με τη βοήθεια των αλιέων της περιοχής ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 30χρονος τραυματίας ο οποίος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων με πολλαπλά κατάγματα στο πάνω μέρος του σώματος, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή.

Στη συνέχεια, από τα συντρίμμια του ταχύπλοου ανασύρθηκαν τα σώματα των δύο οδοντιάτρων και του επιχειρηματία οι σοροί των οποίων οδηγήθηκαν το πρωί στη Χώρα Σφακίων προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της αναγνώρισης. Φως στις συνθήκες του θανάτου τους θα ρίξουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής που θα διενεργηθεί.

