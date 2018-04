Η παγκόσμια καμπάνια της πρώτης σειράς αρωμάτων

Folli Follie Fragrances

Dive into your Heart!

Η Folli Follie παρουσιάζει την παγκόσμια καμπάνια της πρώτης σειράς αρωμάτων Folli Follie Fragrances. Η αιθέρια αύρα των νέων αρωμάτων Fresh, Floral και Spice της Folli Follie αποτυπώνεται μοναδικά κάτω από την επιφάνεια του νερού, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Μάρας Δεσύπρη.

Με μία βουτιά στην καρδιά του αρώματος ξεκινά να εκτυλίσσεται μία ατμοσφαιρική ιστορία πάθους και φρεσκάδας, που ξυπνά τις αισθήσεις. Η θηλυκότητα κυριαρχεί, το υγρό στοιχείο αναζωογονεί και κάθε αέρινη κίνηση αναδεικνύει και μία διαφορετική πτυχή των αρωμάτων. Το φως διαχέεται μέσα από το νερό, δημιουργώντας μοναδικές ακτίνες λάμψης, συνθέτοντας μία λαμπερή καρδιά. Το εμβληματικό μοτίβο της Folli Follie, Heart4Heart πρωταγωνιστεί στην καμπάνια, κεντρίζοντας τα βλέμματα όχι μόνο λόγω της απαράμιλλης λάμψης του αλλά και μίας υπόσχεσης, ότι μέσα του κρύβεται η καρδιά της Folli Follie.

Όλα τα αρώματα της σειράς Folli Follie Fragrances, δημιουργηθήκαν στο Παρίσι σε συνεργασία με τους παγκοσμίου φήμης αρωματοποιούς Ilias Ermenidis, Elise Benat και Nathalie Lorson του διάσημου οίκου Firmenich, ο οποίος έχει πολλά επιτυχημένα αρώματα στο portfolio του.

Γνωρίστε από κοντά τα αρώματα Fresh, Floral και Spice στο δίκτυο καταστημάτων της Folli Follie, online στο follifollie.com, καθώς και στα καταστήματα Hondos Center από τον Απρίλιο του 2018.

Τα Folli Follie Fragrances καλούν κάθε γυναίκα να αναδείξει την πιο θηλυκή και προσωπική πλευρά της.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Μάρα Δεσύπρη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Αλέξης Κανάκης

Post Production: Γιώργος Κολιδάς

Μονταζ: Μάνθος Σάρδης

Model: Isabel Beretz

Styling: Νίκος Υφαντής

Make up: Βαγγέλης Θώδος

Μουσική: Σύνθεση πρωτότυπης μουσικής- Μαριέττα Φαφούτη ℗+©2018 Musou Music Group

