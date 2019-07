Τη διερεύνηση περαιτέρω τρόπων συνεργασίας και αμοιβαίας αξιοποίησης των δυνατοτήτων Ελλάδας και ΗΠΑ, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας, συμφώνησαν η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Terrific discussion w/ new Education Minister @nkerameus on tremendous potential in the field of education that will strengthen our people-to-people ties. I look forward to upcoming U.S.-Greece Strategic Dialogue where we can deepen our joint support for exchanges & programs! pic.twitter.com/8CbbsNchAF