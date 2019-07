Νίκος Δένδιας: Αυτός είναι ο νέος υπουργός Εξωτερικών

Το υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Νίκος Δένδιας. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Κατάγεται από τους Παξούς. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws (LL.M.) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με ειδίκευση στο Ναυτικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο στο University College (U.C.L.) και στην Εγκληματολογία στο London School of Economics and Political Science (L.S.E.). Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά. Δραστηριοποιείται πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία από το 1978.

Υπήρξε μέλος της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ, της Γραμματείας Φοιτητικού της ΟΝΝΕΔ και της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας της ΟΝΝΕΔ «Δημοκρατική Πρωτοπορία» από το 1979 ως το 1981. Το Μάρτιο του 2004 εξελέγη Βουλευτής Κέρκυρας με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη το Σεπτέμβριο του 2007, τον Οκτώβριο του 2009 και τον Ιούνιο του 2012, κερδίζοντας τη μοναδική έδρα για τη Νέα Δημοκρατία στην Κέρκυρα. Τον Ιανουάριο του 2015 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Αθήνας.

Επανεξελέγη τον Σεπτέμβριο του 2015. Διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015. Διετέλεσε Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι το Νοέμβριο του 2014. Διετέλεσε Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από τον Ιούνιο του 2012 ως τον Ιούνιο του 2014. Διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τον Ιανουάριο του 2009 έως τις εθνικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.

Τον Δεκέμβριο του 2009 ορίσθηκε Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη και ένα χρόνο αργότερα Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κατόπιν αποφάσεων του Προέδρου του κόμματος Αντώνη Σαμαρά. Έχει διατελέσει μέλος πολλών Επιτροπών της Βουλής: Αναθεώρησης του Συντάγματος, Παραγωγής & Εμπορίου, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Προστασίας Περιβάλλοντος και Παρακολούθησης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2013 και Αντιπρόεδρος για το 2012. Είναι μέλος της Επιτροπής από το 2004.

Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από τοΝ Μάρτιο του 2008 μέχρι το Φεβρουάριο του 2009 ήταν Πρόεδρος του Παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στην Κέρκυρα. Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Σωματείου «Επτανησίων Πολιτεία» και μέλος των περισσότερων Κερκυραϊκών σωματείων, όπως της Αναγνωστικής Εταιρείας, της Φιλαρμονικής Εταιρείας «Μάντζαρος», της Λέσχης Προστασίας Περιβάλλοντος κλπ. Είναι παντρεμένος με τη Δάφνη Λάλα και έχει δύο γιους, τον Σπύρο και τον Στέφανο.