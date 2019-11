Ο πολυτάλαντος Πάνος Αμαραντίδης ... μαγειρεύει φιλόδοξες μουσικές βραδιές στον μαγικό χώρο του «King’s Theater» και ανάμεσα στα εκλεκτά «εδέσματα» του... μενού είναι και το «The music of the night» Πάνο Παταγιάννη-Ντένια Λεβέντη οι οποίοι θα συμπράξουν δυναμικά και στο θρυλικό «The Phantom of the opera» που έρχεται στο Christmas Theater. Πάμε να στα πω όλα αναλυτικά; Από την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου (4 παραστάσεις) ο ακάματος καλλιτεχνικά Πάνος Αμαραντίδης θα παρουσιάζει στον «King’s Theater» στου Ψυρρή τη μουσική παράσταση “The music of the night” με μοναδικές επιλογές από το μιούζικαλ, την όπερα-κι όχι μόνο με τους Πάνο Παταγιάννη και Ντένια Λεβέντη οι οποίοι επιλέχθηκαν σε οντισιόν από Άγγλους και θα συμμετέχουν στην παράσταση “The phantom of the opera” όχι μόνο στο ensemble και στο opera chorus αλλά και με ρόλους -ο Παταγιάννης του Ατίλιο και του Μπουκέ και η Λεβέντη της Καρλότα -πριμαντόνα. Πως να μην καμαρώνει ο πολυσχιδής Αμαραντίδης για τα «παιδιά» του που ανθίζουν, ενώ σχεδιάζει τα επόμενα εξαιρετικά φιλόδοξα χτυπήματά του στον εν λόγω χώρο; Δικαώς! Για την ώρα λάβε θέσεις για το “The music of the night” όπου οι δύο τους αναμένεται να μας κλέψουν. Μαζί τους στο πιάνο ο Μάριος Καραμπότης και στο τσέλο η Ηλιάνα Κορέτση. Καλλιτεχνική επιμέλεια/ σκηνοθεσία :Πάνος Αμαραντίδης