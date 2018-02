Οι πρώτες φωτογραφίες από το «Super Supper» που ανεβαίνει στο «Από κοινού»

Πρώτος σου έγραψα πως στο φιλόξενο και υπέροχο θέατρο «Από κοινού» έρχεται το άκρως υποσχόμενο «Super Supper:a title in english for no actual reason» το οποίο σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία της Ελένης Γερασιμίδου, του Αντώνη Ξένου και της Αγγελικής Ξένου με τον σκηνοθέτη Γρηγόρη Χατζάκη, αλλά και την πρώτη μετά από χρόνια συνάντηση της Ελ. Γερασιμίδου με τον Χάρη Ασημακόπουλο και πρώτος σου «ανεβάζω» φωτογραφίες από τη δουλειά! Η πρεμιέρα γίνεται στις 20 Φεβρουαρίου και θα παίζεται κάθε Δευτέρα- Τρίτη. Ελήφθη;