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Το νέο πρόγραμμα του Real fm Θεσσαλονίκης11:56 11:56
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Δείτε το πρόγραμμα του Real fm 107,1 από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή.
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :
05:00-07:00 : ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΛΤΗΣ
07:00-10:00 : MΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ–ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΖΙΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
10:00-12:00 : ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
12:00-13:00 : ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗΣ
13:00-14:00 : ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ
14:00-16:00 : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
16:00-18:00 : ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18:00-20:00 : MΑΡΙΑ ΣΑΜΟΛΑΔΑ
20:00-22:00 : ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
22:00-24:00 : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΒΙΘΗΣ
24:00-02:00 : ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
02:00-03:00 : ΜΑΝΟΣ ΝΙΦΛΗΣ
03:00-05:00 : MΑΡΙΑ ΣΑΜΟΛΑΔΑσχολίασε κι εσύσχετικά άρθρα