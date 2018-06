Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Κίρστεν Ντανστ θα συνεργαστούν σε μια νέα σειρά για το YouTube, θα υπογράφουν την παραγωγή, με την δεύτερη, μάλιστα, να πρωταγωνιστεί.

Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία, το κάθε επεισόδιο της οποίας θα έχει διάρκεια μίας ώρας, ενώ ο τίτλος της θα είναι "On Becoming A God In Central Florida" και θα ολοκληρώνεται σε δέκα επεισόδια.

Η διάσημη πλατφόρμα βίντεο αποφάσισε να συνεργαστεί με δύο μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά του online streaming με πρωταγωνιστές όπως οι Netflix, Amazon, Hulu και Apple.