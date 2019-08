Τη συνήθεια να... ιδιοποιείται συνθέσεις άλλων καλλιτεχνών κατηγορείται ότι έχει ο πολυβραβευμένος Βρετανός καλλιτέχνης Εντ Σίραν. Τους ισχυρισμούς αυτούς διατύπωσε ο άγνωστος μουσικός, Σαμ Τσόκρι, ο οποίος αποφάσισε να καταγγείλει τη συνήθεια της "ιδιοποίησης" του Σίραν. Ο Τσόκρι καταγγέλλει ότι το ρεφρέν από το επιτυχημένο "Shape of You" του Σίραν που κυκλοφόρησε το 2017, είναι "κλεμμένο" από το δικό του τραγούδι του 2015 "Oh Why". Ο ίδιος καλλιτέχνης κατηγορεί τον Βρετανό popstar ότι στα άλμπουμ του έχει συμπεριλάβει κλεμμένο υλικό από τους TLC και Shaggy και την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής Τζάσμιν Ράε.

Μετά την αγωγή του Τσόκρι, τα δικαιώματα του "Shape of you" έχουν ανασταλεί έως την έκδοση απόφασης.Από την πλευρά του ο Σίραν αντεπιτίθεται κατηγορώντας τον Τσόκρι ότι μπλόκαρε τη ροή εσόδων του. Υποστηρίζει επίσης ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης του έχει βλάψει τη φήμη.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σίραν κατηγορείται για "κλοπή" καθώς ο διαχειριστής της περιουσίας ενός από τους συνθέτες της επιτυχίας του 1973 του Μάρβιν Γκέι "Get it on", Εντ Τάουνσεντ μηνύει τον καλλιτέχνη για αντιγραφή στοιχείων του τραγουδιού του. Σύμφωνα με τη μήνυση που υποβλήθηκε το 2018 στη Νέα Υόρκη, ο Σίραν αντέγραψε τη μελωδία, τον ρυθμό και τις αρμονικές για το "Thinking out loud". Στην ακροαματική διαδικασία που έγινε τον προηγούμενο μήνα ο δικαστής είπε και στις δύο πλευρές ότι νέα ακρόαση θα γίνει μετά το καλοκαίρι. Ωστόσο, αναμένεται να φθάσει στις δικαστικές αίθουσες το 2020.

Πηγή: Daily Mail