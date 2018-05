Η τραγουδίστρια Netta Barzilai κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision ερμηνεύοντας το "Toy". Έτσι, ο μουσικός διαγωνισμός θα "ταξιδέψει" ξανά στο Ισραήλ, έπειτα από 20 χρόνια.

«Σας ευχαριστώ που με επιλέξατε. Σας ευχαριστώ που επιλέξατε το διαφορετικό. Σας ευχαριστώ που διαλέξατε τολμηρά. Σας αγαπώ. Συνεχίστε το. Κάντε καλό στους γύρω σας. Να είστε καλοί με τον εαυτό σας. Αυτό είναι όλο. Ας ξεκινήσει το πάρτι!» δήλωσε η νικήτρια στο βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της Eurovision στο twitter.

Δείτε το βίντεο:

We have a message for you from the winner of #Eurovision 2018! Congratulations @NettaBarzilai! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/8DpAzPzsT1