Τα γενέθλιά του είχε προχθές ο Σάκης Τανιμανίδης. Ο παρουσιαστής "έκλεισε" τα 37 του χρόνια και η σύντροφός του, Χριστίνα Μπόμπα, του ευχήθηκε μέσω Instagram, ανεβάζοντας μια τρυφερή φωτογραφία τους και στέλνοντας του γλυκές ευχές.

"Χρόνια Πολλά στον έρωτα της ζωής μου! Άλλος ένας χρόνος που γίνεσαι μεγαλύτερος και σοφότερος… όλη σου η ζωή να είναι γεμάτη με υγεία, αγάπη και χαρούμενες στιγμές! Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο που μοιράζομαι τη ζωή μου, μαζί σου!", έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως ήταν αναμενόμενο τα likes και οι ευχές για τον παρουσιαστή του Survivor, "έπεσαν" βροχή.

Δείτε την ανάρτηση:

Από την πλευρά του ο Σάκης Τανιμανίδης, ευχήθηκε χρόνια πολλά στον εαυτό του μέσω αναρτήσεών του στα social media, με τη γνωστή του ατάκα από την εποχή που παρουσίαζε το World Party στον Alpha με τον Γιώργο Μαυρίδη, ενώ έκανε και έναν μίνι απολογισμό.

«37! Σήμερα ακόμα ένας χρόνος προστέθηκε πάνω μου, και για ακόμα μια φορά, όπως και σε όλα μου τα γενέθλια, είχα την ευκαιρία να θυμηθώ ότι We Only Live Once… Και η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος δε σταματάει ποτέ και για κανένα! Κάθε χρόνος που περνάει, κάθε μέρα, κάθε ώρα, είναι μια ώρα που δε θα ξαναέχεις ποτέ. Και μπορείς είτε να μείνεις τρομαγμένος μπροστά σε αυτήν την πραγματικότητα, ή να δεις την ευκαιρία που κρύβεται πίσω από αυτήν. Την ευκαιρία που σου δίνει η κάθε ώρα της ζωής σου να ζήσεις μια όμορφη εμπειρία, να γίνεις παραγωγικός, να πεις σε κάποιον ότι “σου λείπει”, να γελάσεις, να πονέσεις, να παίξεις, να γνωρίσεις, να κάνεις καλό…. You Only Live Once, and you better make sure it’s ONE AMAZING LIFE! So Happy Birthday to me, and Happy Day Being Alive to all of you!», έγραψε.

Δείτε την ανάρτηση: