Ο γνωστός κωμικός ηθοποιός Μπρίαν Ταραντίνα που το ευρύ κοινό τον γνώρισε από τον ρόλο του ως Τζάκι στο "The Marvelous Mrs. Maisel" της Amazon αλλά και αυτόν του "Μπούτσι" στην αγαπημένη σειρά "Gilmore Girls" βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Η πιθανότερη αιτία θανάτου θεωρείται η υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ο εκπρόσωπός του με δήλωσή του στο περιοδικό People τόνισε ότι τελευταία ο 60χρονος ηθοποιός ήταν άρρωστος.

Το γραφείο του ιατροδικαστή στη Νέα Υόρκη τόνισε ότι ο σταρ πέθανε από οξεία δηλητηρίαση από το κοκτέιλ ηρωίνης, κοκαΐνης, φαιντανύλης, διαζεπάμης. Πάντως, ο θάνατός του αποδίδεται σε ατύχημα.

Βρέθηκε αναίσθητος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν όταν κάποιος κάλεσε την άμεση βοήθεια. Οι νοσηλευτές τον κήρυξαν νεκρό στο σημείο που τον βρήκαν, τόνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης στο CNN.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Ταραντίνα με το λοιπό καστ του "The Marvelous Mrs. Maisel" σήκωσαν το SAGA (Βραβείο Σωματείου Ηθοποιών) για την κωμική σειρά. Παράλληλα, πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Μελίσα Μακάρθι στο "The Kitchen" ενώ πέρα από τη συμμετοχή του στη σειρά "Gilmore Girls" έχει και κινηματογραφικές παρουσίες στα "Summer of Sam" και "Uncle Buck."