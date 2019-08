Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Twitter πως η ένοπλη επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Ελ Πάσο του Τέξας είναι "πολύ κακή, με πολλούς νεκρούς".

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!