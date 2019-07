Αγωνία επικράτησε σε πτήση της Delta από το Χάρτσφιλτ της Ατλάντα με προορισμό τη Βαλτιμόρη στην Ουάσινγκτον, όταν στη διάρκεια της πτήσης έγινε αντιληπτό ότι μία από τις μηχανές του αεροσκάφους είχε πιάσει φωτιά ενώ ένα εξάρτημα είχε αποκολληθεί. Ευτυχώς, το πλήρωμα διατήρησε την ψυχραιμία του και ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ραλί της Βόρειας Καρολίνα.

Video I took from my seat on my flight from Atlanta to Baltimore yesterday! Thanks @Delta for the silly smooth emergency landing! #perfect #execution To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email [email protected] pic.twitter.com/TUFzREl0Lc