Ακόμη μία Navtex από την Τουρκία. Αυτή τη φορά δεσμεύει περιοχή στην καρδιά του Αιγαίου, όπως φαίνεται και στον χάρτη για να κάνει άσκηση με πολεμικό πλοίο που θα χρησιμοποιήσει όπως γράφουν και υποβρύχιες συσκευές. Η περιοχή έχει δεσμευτεί για τις 22 Ιανουαρίου.

Η Navtex και ο χάρτης :

ΝΑVTEX 0119/19

TURNHOS N/W : 0119/19

AEGEAN SEA

TURKISH WARSHIP TOW UNDERWATER DEVICE 22 JAN 19 FROM 0600Z TO 0700Z IN AREA BOUNDED BY:

37 38.43 N – 025 29.97 E

37 45.43 N – 025 57.97 E

37 59.93 N – 025 57.97 E

37 59.93 N – 025 09.97 E

CAUTION ADVISED.