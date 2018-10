Ο τυφώνας Walaka "κατάπιε" ένα ολόκληρο νησί στη Χαβάη, όπως αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες. Το νησάκι ήταν καταφύγιο τόσο για τις χελώνες όσο και για τις φώκιες τις περιοχής.

Το μικρό νησάκι καλύπτεται πλέον από την θάλασσα, μετά το πέρασμα του τυφώνα, τον οποίον επιστήμονες χαρακτήρισαν ως έναν από τους πιό ισχυρούς στην ιστορία του Ειρηνικού ωκεανού. Αν και ο τυφώνας που χτύπησε στις αρχές του Οκτωβρίου δεν επηρέασε τα μεγαλύτερα νησιά της Χαβάης φαίνεται πως άφησε το στίγμα του στα μικρότερα.

Here is aerial video of East Island recorded earlier this year before it was washed away by Hurricane Walaka. Read more: https://t.co/x9moCBjxYF #HIwx pic.twitter.com/FZb0HJCvgz