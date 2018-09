Η Emirates επιβεβαίωσε ότι επιβάτες της πτήσης παρουσίασαν σημάδια ασθένειας, εντούτοις «κατέβασε» τον αριθμό των επιβατών στους 10.

Υπενθυμίζουμε ότι τα αμερικάνικα ΜΜΕ έκαναν λόγο για 100 επιβάτες που ασθένησαν.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.