Εκλογές Τουρκία: Πάνω από 60 εκατ. ψηφοφόροι στις κάλπες σήμερα - Η κρίσιμη μάχη του Ερντογάν και ο ρόλος της «ενωμένης» αντιπολίτευσης

Στις κάλπες 59 εκατομμύρια 391 χιλιάδες 328 ψηφοφόροι για τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία.

Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν άλλα 3 εκατομμύρια 49 χιλιάδες 65 ψηφοφόρους του εξωτερικού από τους οποίους έχουν ήδη ψηφίσει 1 εκατομμύριο 486 χιλιάδες 408 σε κάλπες που στήθηκαν σε 123 αντιπροσωπείες της Τουρκίας σε 60 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι κάλπες αυτές έκλεισαν και έχουν μεταφερθεί σφραγισμένες στην Άγκυρα όπου περιμένουν έως στις 5 το απόγευμα της Κυριακής που θα ξεκινήσει η καταμέτρηση.

Στις 8 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες σε όλη την επικράτεια της Τουρκίας. Η προσέλευση σε ορισμένα εκλογικά τμήματα στις μεγάλες πόλεις ξεκίνησε νωρίς από αυτούς που επέλεξαν να πάνε πρωί για να αποφύγουν ουρές που σχηματίζονται προς το μεσημέρι.

Η υποτίμηση της λίρας έχει ασκήσει επίσης πίεση στον εταιρικό τομέα που έχει μεγάλα χρέη σε ξένο νόμισμα. Και πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι, μετά την περσινή απότομη αύξηση ΑΕΠ κατά 7,4%, μία επιβράδυνση ή ακόμη ύφεση έρχεται το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Υποστηρίζουν ότι χρειάζεται καλή οικονομική διοίκηση για να διαχειριστεί αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, κάποιοι ανησυχούν ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα μπορούσε να φέρει παράλυση πολιτικής ή περισσότερη πολιτική αβεβαιότητα.

