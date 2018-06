Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση του Προέδρου των Φιλιππίνων, Ροντρίγκο Ντουτέρτε, να φιλήσει στο στόμα μία παντρεμένη γυναίκα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νότια Κορέα.

Ο Ντουτέρτε, γνωστός για τις ακραίες απόψεις του, προσπάθησε να δείξει μία πιό γοητευτική πλευρά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και κάλεσε στη σκηνή δύο εργαζόμενες γυναίκες για να τους δώσει ένα βιβλίο με αντάλλαγμα ένα φιλί.

Ο Ντουτέρτε τους είπε ότι θα τους δώσει το βιβλίο με τίτλο "Altar of Secrets: Sex, Politics and Money in the Philippine Catholic Church".

"Θα σας δώσω το βιβλίο και θα με πληρώσετε με φιλιά" τόνισε. Η πρώτη ξέφυγε με ένα φιλί στο μάγουλο, αλλά έκανε νόημα στην άλλη γυναίκα ότι το φιλί έπρεπε να είναι στα χείλη.

Οργανώσεις αντέδρασαν χαρακτηρίζοντας τον ως μισογύνη και υποκριτή.

Δείτε το βίντεο: