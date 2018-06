Κατά το πρώτο κύμα των αεροπορικών επιδρομών «πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν δέκα στόχους τρομοκρατών σε τρία στρατιωτικά συγκροτήματα που ανήκαν στο τρομοκρατικό κίνημα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η ανακοίνωση του στρατού.

«Μεταξύ των στόχων αυτών ήταν δύο σημεία κατασκευής και αποθήκευσης πυρομαχικών της Χαμάς και ένα στρατιωτικό συγκρότημα», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τα πλήγματα αυτά αποτελούσαν απάντηση, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Ισραήλ καθώς και σε «διάφορες τρομοκρατικές δραστηριότητες εγκεκριμένες και οργανωμένες από τη Χαμάς στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου».

Ο ισραηλινός στρατός έκανε επίσης λόγο για μια σειρά αποπειρών επιθέσεων στα σύνορα εναντίον στρατιωτών, αλλά επίσης και για «υλικές ζημιές στις υποδομές που συνδέονται με την ασφάλεια».

Λίγες ώρες μετά το πρώτο κύμα των ρουκετών, ένα αεροπλάνο «έβαλε εναντίον πέντε στόχων σε ένα στρατιωτικό συγκρότημα που ανήκε στη ναυτική δύναμη της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», εξήγησε ο ισραηλινός στρατός σε άλλη του ανακοίνωση.

Παλαιστινιακές πηγές δεν έχουν αναφέρει προς το παρόν θύματα από τις αεροπορικές επιδρομές.

Χθες Σάββατο το βράδυ δύο ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου Ισραήλ, όπου οι σειρήνες ήχησαν για να καλέσουν τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο.

Ο Σιδηρούς Θόλος, το ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα αναχαίτισε μία από τις ρουκέτες, ενώ η άλλη έπεσε μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Τέσσερις ακόμη ρουκέτες εκτοξεύθηκαν λίγο αργότερα, τα ξημερώματα της Κυριακής, εκ των οποίων οι τρεις αναχαιτίστηκαν.

