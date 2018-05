«Σε πιάσαμε Χάρβεϊ Γουάινστιν, σε πιάσαμε» - Δικαίωση για τα θύματα του παραγωγού

Οι κατηγορίες κατά του συνιδρυτή στούντιο Miramax και της εταιρείας The Weinstein Co για σεξουαλική κακοποίηση δημιούργησαν το ισχυρό κίνημα #MeToo, στο οποίο άνθρωποι μοιράζονται τις ιστορίες σεξουαλικών κακοποιήσεων που δέχθηκαν και την εκστρατεία Time's Up ενάντια σε σεξουαλική παρενόχληση σε χώρο εργασίας.