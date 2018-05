Πρόκειται για έναν συνταξιούχο ξυλουργό, ο οποίος προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, τις τελευταίες δεκαετίες, σε κάθε πολύνεκρη τραγωδία στις ΗΠΑ, κάνει αντίστοιχη κίνηση, φτιάχνοντας ξύλινους σταυρούς, εις μνήμην των θυμάτων.

Μέχρι σήμερα, έχει φτιάξει περισσότερους απο 22.000 σταυρούς, απόδειξη των απανωτών περιστατικών βίας και δη πυροβολισμών με πολλούς νεκρούς σε σχολεία, κέντρα διασκέδασης, εμπορικά κέντρα, καταστήματα ή ανοιχτούς χώρους στις ΗΠΑ.

Ήδη, κάτοικοι της περιοχής γράφουν τα δικά τους μηνύματα πάνω στην λευκή επιφάνεια των σταυρών, οι οποίοι με την συμπλήρωση 40 ημερών απο το μακελειό, που συντάραξε τις ΗΠΑ, αλλά και την Ελλάδα, λόγω του ομογενή μας ανήλικου δράστη, θα παραδοθούν στις οικογένεις των θυμάτων.

These crosses represent each victim killed in the Santa Fe High School shooting. Retired carpenter Greg Zanis has been placing such memorials at scenes of mass murders for 20 years. https://t.co/GaAN2QhyKk pic.twitter.com/Urgwr1uO2x