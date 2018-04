Το "ευχαριστώ" της οικογένειας του DJ Avicii

Ένας από τους πιο δημοφιλείς και επιτυχημένους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής, EDM όλων των εποχών - έφθασε για τέταρτη φορά στο Billboard 200 το 2013 με το «Wake Me Up» και εμφανιζόταν τακτικά στη λίστα του Forbes με τους πέντε πιο ακριβοπληρωμένους DJs.

Ο Avicii είχε συνεργαστεί με τους Coldplay (A Sky Full of Stars, Hymn for the Weekend), Wyclef Jean και Santana (για τον ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014 Dar um Jeito), Madonna, Robyn, Major Lazer και Daft Punk.