Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, «εγκαινίασε» τη νέα σειρά εκπομπών του Ντέιβιντ Λέτερμαν, «My Next Guest Needs No Introduction».

Η τηλεοπτική συνάντηση των δύο ανδρών προβλήθηκε στο Netflix την Παρασκευή και για ακόμη μια φορά ο Μπαράκ Ομπάμα, όντας «χαλαρός» και με χιούμορ, μίλησε για τον αποχωρισμό του από την κόρη του Μάλια, όταν αυτή πήγε στο Κολέγιο, ενώ ταυτόχρονα, μοιράστηκε την εμπειρία του με τον Πρινς λίγους μήνες πριν τον θάνατό του. «Ήταν περίπου τρεις-τέσσερις μήνες πριν τον θάνατό του. Είχα την ευκαιρία να χορέψω μαζί του. Εκείνος είχε ζητήσει από την κόρη μου Σάσα να χορέψει, και η Σάσα με έσπρωξε για να πάει», είπε ο Ομπάμα και οι θεατές ξέσπασαν σε ασυγκράτητα χειροκροτήματα. Ο Μπαράκ Ομπάμα περιέγραψε πόσο συναισθηματικά φορτισμένος ήταν κατά τη μετακόμιση της κόρης του Μάλια, στο νέο της κοιτώνα λόγω των σπουδών της στο Χάρβαρντ, που έκανε σχεδόν μισή ώρα να συναρμολογήσει ένα απλό φωτιστικό για το γραφείο της. «Βασικά, ήμουν άχρηστος. Όλοι με είδαν να κλαίω τις τρεις εβδομάδες πριν τη μετακόμιση, οπότε η Μάλια μου είπε: ‘Μπαμπά, ξέρεις, έχω αυτή τη λάμπα σε αυτό το κουτί, μπορείς να τη συναρμολογήσεις;’ Και της είπα: ‘Φυσικά’. Κανονικά θα έπρεπε να την είχα φτιάξει μέσα σε 5 λεπτά. Αποτελούνταν από 4 μόνο μέρη κι εγώ ασχολούμουν με αυτό για πάνω από μισή ώρα, και στο ίδιο διάστημα η Μισέλ είχε κάνει 100 δουλειές! Ήμουν αρκετά αξιολύπητος». Δείτε το βίντεο από τον ΑΝΤ1: