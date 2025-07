Τραγωδία στο Τέξας: Στους 27 οι νεκροί από τις πλημμύρες στον ποταμό Γκουανταλούπε – Τα 9 είναι παιδιά

Μια τραγωδία που δεν βάζει ανθρώπου νους εκτυλίσσεται στο Τέξας των ΗΠΑ, καθώς τουλάχιστον 27 άνθρωποι, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, είναι νεκροί μετά την καταρρακτώδη βροχή που προκάλεσε πλημμύρες σε περιοχές του κεντρικού Τέξας νωρίς το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι αρχές λένε ότι περισσότερα από 20 κορίτσια αγνοούνται στην κατασκήνωση Mystic στην κομητεία Kerr, η οποία βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού Γκουανταλούπε, η στάθμη του οποίου ανέβηκε οκτώ μέτρα σε μία ώρα. Καθώς οι απέλπιδες προσπάθειες διάσωσης και αναζήτησης συνεχίζονται, η μητέρα της 9χρονης κατασκηνώτριας Τζένης Χαντ, δήλωσε στο CNN ότι έμαθε πως η κόρη της πέθανε.

Οι έρευνες στο σκοτάδι

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται με πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους στο Τέξας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες εκεί, έγραψε σήμερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ θα μεταβεί στον τόπο της τραγωδίας.

Incredible videos of Texas flood. The height it reached in minutes…shit. 4 videos:

1) the initial wall of water

2) 15 minutes after wall; Tree sucked under bridge

3) 25 minutes after wall; flood at bridge level

4) 30 minutes after wall; floating House hits bridge. pic.twitter.com/sFtbN82ptU — Aontacht (@humerus6cents) July 5, 2025

Είναι από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών και περίπου 14 ώρες μετά την καταστροφή οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για να βρεθούν τα υπόλοιπα παιδιά που αγνοούνται.

Τα συνεργεία έψαχναν μέσα στο σκοτάδι νωρίς το Σάββατο για τα παιδιά που αγνοούνται από την κατασκήνωση κοριτσιών και πολλά άλλα που εξακολουθούσαν να αγνοούνται μετά την ορμητική πτώση ενός ολόκληρου υδάτινου τείχους στην περιοχή του Χιλ Κάντρι του Τέξας.

Ο αριθμός των νεκρών είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί, αφού έχουν περάσει ώρες και τα παιδιά εξακολουθούν να αγνοούνται. Τα νερά κατά μήκος του ποταμού Γκουανταλούπε ανέβηκαν σε χρόνιο μηδέν, παρασύροντας σπίτια και οχήματα. Ο κίνδυνος δεν είχε τελειώσει, καθώς το Σάββατο αναμένονταν περισσότερες έντονες βροχοπτώσεις και οι προειδοποιήσεις για πλημμύρες παραμένουν σε ισχύ για τμήματα του κεντρικού Τέξας.

Ευθύνες στις αρχές

Οι αρχές ερευνώνται πλέον σχετικά με το κατά πόσον η κατασκήνωση και άλλοι άνθρωποι στην περιοχή έλαβαν την κατάλληλη προειδοποίηση και κατά πόσον έγιναν αρκετές προετοιμασίες. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν ελικόπτερα, βάρκες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να αναζητήσουν τους αγνοούμενους και να διασώσουν εγκλωβισμένους ανθρώπους.

Ο ακριβής αριθμός των αγνοουμένων δεν είναι γνωστός, αλλά ένας σερίφης δήλωσε ότι περίπου 24 από αυτούς είναι κορίτσια που συμμετείχαν στην κατασκήνωση Camp Mystic, μια χριστιανική θερινή κατασκήνωση κατά μήκος του ποταμού.

The Texas Flood That’s Killed 13 Innocent Little Girls’ Lives (Pray For Those Still Missing) pic.twitter.com/4EkJDNMWIF — John Basham (@JohnBasham) July 5, 2025

Η καταστροφή στην κατασκήνωση

“Η κατασκήνωση καταστράφηκε ολοσχερώς”, δήλωσε η Elinor Lester, 13 ετών, μία από τις κατασκηνώτριες στην Mystic. “Ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε και άρχισε να παίρνει τους ανθρώπους. Ήταν πραγματικά τρομακτικό”, είπε και συνέχισε: «Μια μανιασμένη καταιγίδα μας ξύπνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και όταν έφτασαν οι διασώστες, έδεσαν ένα σχοινί για να κρατηθούν τα κορίτσια, καθώς περπατούσαν σε μια γέφυρα, με τα νερά μαστιγώνουν τα πόδια τους, είπε.

Σε συνέντευξη Τύπου αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λάρι Λάιτα, δήλωσε ότι 24 άνθρωποι επιβεβαιώθηκαν ως νεκροί, μεταξύ των οποίων και κάποια παιδιά. Οι αρχές δήλωσαν ότι περίπου 240 άνθρωποι είχαν διασωθεί. Οι πλημμύρες στη μέση της νύχτας κατά την αργία της 4ης Ιουλίου αιφνιδίασαν πολλούς κατοίκους, κατασκηνωτές και αξιωματούχους.

Τι λένε οι μετεωρολογικές υπηρεσίες

Το Texas Hill Country, το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά του Σαν Αντόνιο, είναι δημοφιλής προορισμός για κάμπινγκ και κολύμπι, ειδικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Η AccuWeather, μία ιδιωτική εταιρεία πρόγνωσης και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έστειλαν προειδοποιήσεις για πιθανές πλημμύρες ώρες πριν από την καταστροφή.

“Αυτές οι προειδοποιήσεις θα έπρεπε να έχουν δώσει στους αξιωματούχους αρκετό χρόνο για να εκκενώσουν κατασκηνώσεις όπως το Camp Mystic και να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε ασφαλές μέρος”, ανέφερε η AccuWeather σε ανακοίνωσή της, η οποία χαρακτήρισε την κομητεία Hill του Τέξας ως μία από τις πιο επιρρεπείς σε πλημμύρες λόγω του εδάφους και των πολλών διαβάσεων νερού.

Οι αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν τις ενέργειές τους λέγοντας παράλληλα ότι δεν περίμεναν μια τόσο έντονη νεροποντή που ισοδυναμούσε με βροχή μηνών για την περιοχή. Μια πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έκανε λόγο για έως και 152 χιλιοστά βροχής, δήλωσε ο Νιμ Κιντ, επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Τέξας. “Δεν προέβλεπε την ποσότητα βροχής που είδαμε”, είπε.

Το γραφείο του σερίφη του Κερ Κάουντι ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την πλημμυρισμένη περιοχή κοντά στον ποταμό Γκουανταλούπε, 137 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Αντόνιο. «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι βρεθεί και ο τελευταίος άνθρωποι», δήλωσε ο σερίφης Λάρι Λέιθα κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.