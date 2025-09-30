Τραγωδία στην Ισπανία: 19χρονος τερματοφύλακας νεκρός έπειτα από σύγκρουση κατά τη διάρκεια αγώνα

Ο Ραούλ Ραμίρεθ Οσόριο, τερματοφύλακας της πέμπτης κατηγορίας της Ισπανίας, πέθανε σε ηλικία 19 ετών έπειτα από σύγκρουση κατά τη διάρκεια αγώνα της ομάδας του, Κολίντρες, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (29/9) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Καντάβριας (RFCF).

Ο Ραμίρεθ υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση κατά τη διάρκεια του αγώνα του Σαββάτου εναντίον της Ρεβίγια, με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι η σύγκρουση οδήγησε σε πολλαπλές καρδιακές ανακοπές και τον άφησε εγκεφαλικά νεκρό.

Η RFCF ανακοίνωσε τριήμερο πένθος και δήλωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες την επόμενη εβδομάδα στη μνήμη του.