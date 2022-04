To ANT1+ είναι γεγονός – Η νέα streaming πλατφόρμα με κορυφαίο περιεχόμενο, όπου και όποτε θέλεις εσύ

O Όμιλος Antenna, ο κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει λόγω της μακρόχρονης διεθνούς δραστηριότητάς του, επεκτείνει την παρουσία του στο χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών. Την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 φέρνει, σε Ελλάδα και Κύπρο, τη νέα streaming πλατφόρμα ANT1+ μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

Με το ΑΝΤ1+, οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν κορυφαίας ποιότητας ελληνικό και ξένο περιεχόμενο, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Οι μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, τα ΑΝT1+ Originals, όπως οι πολυαναμενόμενες ΣΕΡΡΕΣ, η νέα σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, μια μεγάλη συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο περιεχόμενο για παιδιά, πρεμιέρες ελληνικών ταινιών που προβάλλονται αυτή τη στιγμή στις κινηματογραφικές αίθουσες, ξεχωριστά ντοκιμαντέρ, μοναδικές Live συναυλίες και φυσικά το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 ΤV, είναι μόνο στο ANT1+.

Η πρόσβαση στη νέα συνδρομητική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από όλες τις Smart TV (Samsung, LG, Android TV), κινητά τηλέφωνα και tablet με λειτουργικό Android & iOS, καθώς και από υπολογιστή. Το ΑΝΤ1+ θα είναι διαθέσιμο για δωρεάν δοκιμή 14 ημερών και προσφορά γνωριμίας στα 4,99€ τον μήνα για τους πρώτους τρεις μήνες ενώ, στη συνέχεια η μηνιαία συνδρομή διαμορφώνεται στα 7,99€. Οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαμβάνουν περιεχόμενο σε ποιότητα HD, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς δέσμευση, ενώ θα μπορούν να συνδεθούν στο ΑΝΤ1+ σε 5 συσκευές και να παρακολουθούν ταυτόχρονα σε 2 από αυτές.

Το ΑΝΤ1+ με μια ματιά:

ΑΝΤ1+ Originals: To ANT1+ έχει ήδη ξεκινήσει να δημιουργεί για τους συνδρομητές του ασυναγώνιστες σειρές και ταινίες εφάμιλλες παραγωγών του εξωτερικού. Οι «ΣΕΡΡΕΣ» η νέα σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «ανοίγει» τον δρόμο για την παραγωγή πρωτότυπης ελληνικής μυθοπλασίας υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας που θα προβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στο ANT1+. Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Σταμάτης Πατρώνης, ενώ ανάμεσα στους εξαιρετικούς ηθοποιούς του πλούσιου cast της είναι μεταξύ άλλων οι Πάνος Νάτσης, Γιώργος Γάλλος, Λένα Δροσάκη, Μαριλού Κατσαφάδου και Γιούλη Τσαγκαράκη. Μέσα στο 2022, θα ακολουθήσουν πολλές νέες παραγωγές που θα είναι διαθέσιμες στη συνδρομητική πλατφόρμα. Μεταξύ αυτών, η μεγάλη παραγωγή «Η ΓΕΦΥΡΑ» που εξελίσσεται παράλληλα σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη, σε σενάριο του Κώστα Γεραμπίνη και του Δημήτρη Εμμανουηλίδη, καθώς και ένα all star cast ηθοποιών: Μαντώ Γιαννίκου, Burak Hakki, Πηνελόπη Τσιλίκα, Ακύλλας Καραζήσης, Νίκος Ψαρράς κ.ά.. Επίσης, το «THE FRIEND» της Φωτεινής Αθερίδου, με τους Γιώργο Χρυσοστόμου, Κατερίνα Μαυρογιώργη, Μιχαήλ Ταμπακάκη, Φιόνα Γεωργιάδη και πολλούς ακόμη.

Διεθνείς Σειρές & Ταινίες: Σε συνεργασία με κορυφαία studio του εξωτερικού (NBC, ΙTV, NENT, κ.ά.), το ΑΝΤ1+ θα προβάλλει τις πιο πρόσφατες δημοφιλείς σειρές, όπως Devils (Patrick Dempsey), Dr. Death (Joshua Jackson, Alec Baldwin), Intelligence (David Schwimmer), Belgravia, και πολλές ακόμα που θα προσφέρονται σε Α΄ προβολή ως αποκλειστικό περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, η ταινιοθήκη της συνδρομητικής πλατφόρμας θα περιλαμβάνει εμβληματικούς ξένους τίτλους ταινιών όπως Manchester By the Sea, Snow White and the Huntsman και Gladiator.

Ελληνικές Σειρές & Ταινίες: Έχοντας ήδη εξασφαλίσει δικαιώματα προβολής για αριστουργηματικές ελληνικές παραγωγές όπως Ο Άνθρωπος του Θεού, Ράφτης, Σμύρνη μου Αγαπημένη, Μικρά Όμορφα Άλογα, στο ANT1+ θα είναι διαθέσιμες νέες κυκλοφορίες ελληνικών ταινιών αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στις κινηματογραφικές αίθουσες. Επιπλέον, οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, όπως Φτηνά Τσιγάρα και Η Αγάπη Είναι Ελέφαντας, αλλά και σε αγαπημένες κλασικές ελληνικές ταινίες, όπως η Αλίκη στο Ναυτικό και Τα Κόκκινα Φανάρια. Τέλος, επιλέγοντας το ΑΝΤ1+ Lite, οι χρήστες της συνδρομητικής πλατφόρμας θα μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν για 30 ημέρες όλα τα νέα επεισόδια των σειρών και εκπομπών του ΑΝΤ1, ενώ οι ΑΝΤ1+ συνδρομητές θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση για πάντα σε όλα τα επεισόδια και την τεράστια ταινιοθήκη του ΑΝΤ1 με όλες τις αγαπημένες τους σειρές.

Παιδικά: Με αγαπημένο παιδικό περιεχόμενο, όπως Shrek, Despicable Me 2 και Morph, οι μικροί φίλοι του ΑΝΤ1+ θα μπορούν να απολαμβάνουν διασκεδαστικές, αλλά και εκπαιδευτικές ταινίες και σειρές.

LIVE κανάλια: Ατελείωτες ώρες μουσικής με τα πιο πρόσφατα μουσικά videoclip και ζωντανές συναυλίες από κορυφαίους καλλιτέχνες στο Just Music, κλασικές ελληνικές κωμικές σειρές στο ANT1 Comedy και αγαπημένες δραματικές σειρές στο ANT1 Drama.

Ο Bert Habets, CEO του Ομίλου Antenna, δήλωσε: «Καθώς η συνήθεια θέασης στην Ελλάδα στρέφεται προς τις υπηρεσίες streaming, το κοινό απολαμβάνει την ελευθερία να παρακολουθεί, όπου και όποτε εκείνο επιλέξει, το αγαπημένο του περιεχόμενο. Ως ένας καινοτόμος πολυεθνικός οργανισμός που κατέχει ηγετική θέση και τεχνογνωσία, ο Όμιλος Antenna διέκρινε από νωρίς τη μεταβολή αυτή στις τηλεοπτικές συνήθειες των Ελλήνων και λανσάρει το ΑΝΤ1+ με σκοπό να προσφέρει μια σύγχρονη υπηρεσία streaming με κορυφαίας ποιότητας περιεχόμενο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το ΑΝΤ1+ είναι εδώ για να προσφέρει αυτή τη μοναδική εμπειρία θέασης σε όλα τα μέλη της ελληνικής οικογένειας».

Ο Όμιλος Antenna εξελίσσεται και πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά, προσφέροντας στους Έλληνες καταναλωτές την πιο ασύγκριτη εμπειρία ψυχαγωγίας.

ANT1+ ORIGINALS

ΣΕΡΡΕΣ

Μετά από 40 χρόνια ευτυχισμένου γάμου, ο Λευτέρης χάνει την Ευτυχία του και πασχίζει να βρει ξανά νόημα στη ζωή του. Όταν ο μικρότερος γιος του, ο Οδυσσέας, επιστρέφει στις Σέρρες, οι δύο άντρες ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο ανάμεικτα συναισθήματα, μέσα από το οποίο θα ανακαλύψουν ξανά ο ένας τον άλλο και θα λύσουν το μπερδεμένο νήμα της σχέσης τους.

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Πρωταγωνιστές: Πάνος Νάτσης, Γιώργος Γάλλος, Λένα Δροσάκη, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου, Λένα Ουζουνίδου

Η ΓΕΦΥΡΑ

Ένα πτώμα στη συνοριακή γραμμή της γέφυρας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας αναγκάζει μια Ελληνίδα και έναν Τούρκο αστυνομικό να συνεργαστούν. Όμως, πίσω από το έγκλημα κρύβονται παράνομοι μηχανισμοί και η συγκάλυψη ενός μυστικού που θα μπορούσε να διαταράξει τις ισορροπίες μεταξύ των δύο χωρών.

Συντελεστές

Σενάριο: Κώστας Γεραμπίνης, Δημήτρης Εμμανουηλίδης

Συν-σεναριογράφοι: Άλκη Πολίτη, Nazli Elif Durlu

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χαριτίδης

Πρωταγωνιστές: Μαντώ Γιαννίκου, Burak Hakki, Πηνελόπη Τσιλίκα, Ακύλλας Καραζήσης, Atakan Yilmaz, Θάνος Τοκάκης, Νίκος Ψαρράς

THE FRIEND

Ο Ορφέας έχει τον τρόπο του με τους ανθρώπους. Ξέρει πώς να τους γοητεύει και να τους κάνει να του ανοίγουν την καρδιά τους. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά του… φίλος επί πληρωμή! Ο Ορφέας αποφεύγει τον έρωτα, ώσπου εισβάλλει στη ζωή του η Πηνελόπη…

Συντελεστές

Σενάριο: Φωτεινή Αθερίδου

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Πρωταγωνιστές: Γιώργος Χρυσοστόμου, Κατερίνα Μαυρογιώργη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Φιόνα Γεωργιάδη, Κώστας Μαγκλάρας, Νάνσυ Μπούκλη, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Κατερίνα Μισιχρόνη

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ – MAN OF GOD

Μετά την εξορία του από τον κλήρο της Αιγύπτου, ο Νεκτάριος Κεφαλάς αποσύρεται στην Αίγινα. Εκεί, ξαναχτίζει ένα ερειπωμένο μοναστήρι που δεν αναγνωρίζεται ποτέ, ενώ ο ίδιος κατηγορείται για ανηθικότητα. Λίγο πριν το τέλος, κάνει ένα τελευταίο θαύμα.

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ

H Filio Williams, μια ηλικιωμένη Ελληνοαμερικανίδα, σπεύδει στη Μυτιλήνη με την εγγονή της Helen, για να συμπαρασταθεί στους Σύριους πρόσφυγες. Κανείς δεν ξέρει την καταγωγή της, κανείς δεν ξέρει ότι η Σμυρνιά γιαγιά της Φιλιώ Μπαλτατζή βρέθηκε κάποτε στο ίδιο νησί κατατρεγμένη και προσφυγοπούλα. Το τεφτεράκι με τις συνταγές της γιαγιάς ξετυλίγει την πολυτάραχη ιστορία της κοσμοπολίτικης οικογένειας Μπαλτατζή, όπως διαμορφώνεται από τις τραγικές διεθνείς εξελίξεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Γενιές γυναικών της ίδιας οικογένειας ενώνονται στον χώρο και τον χρόνο, μέσα από τα νήματα της ιστορίας.

ΡΑΦΤΗΣ

Ο 50χρονος Νίκος, ένας εκλεπτυσμένος ράφτης παλαιάς κοπής, πασχίζει να κρατήσει ζωντανό το φάντασμα της καλοντυμένης αριστοκρατίας του ’60. Όμως, όταν η τράπεζα απειλεί να κατάσχει το ραφτάδικο και ο πατέρας του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ο Νίκος βρίσκει έναν ανορθόδοξο τρόπο να φέρει την τέχνη του στο σήμερα. Μπορεί μια νύφη στα Καμίνια να