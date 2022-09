Rodeo style: 6 styling tips για να φορέσετε τις καουμπόικες μπότες με θηλυκό τρόπο

Το φθινόπωρο κατέφθασε και μαζί του έφερε και τις καουμπόικες μπότες. Το edgy αξεσουάρ κυκλοφορούσε πάντοτε στο street style, ωστόσο φέτος θα αποτελέσει must-have μιας καλά ενημερωμένης fall γκαρνταρόμπας. Ο καιρός τις επιβάλλει, όπως και οι τελευταίες τάσεις της πασαρέλας, οι οποίες αποθέωσαν την Άγρια Δύση και το rodeo style. Κι αν τα vibes που μας δίνουν οι cowboy boots είναι λιγάκι πιο western και… άγρια, εμείς βρήκαμε τον τρόπο για να τις φορέσουμε θηλυκά!

Credit: Livia/Instagram

Western mix&match: όσο statement κι αν θεωρούνται οι καουμπόικες μπότες, μη φοβηθείτε να τις συνδυάσετε με έντονα χρώματα, υπερβολικά ρούχα και extravagant τάσεις που δεν περνάνε απαρατήρητες. Ο μαξιμαλισμός είναι της μόδας, όπως και το cowboy hat, το οποίο θα δείτε και θα φορέσετε σε διάφορες εκδοχές!

Credit: Viky Rader/Instagram

A cozy cowgirl: το τζιν σορτς σε συνδυασμό με ένα oversized πλεκτό ή και φούτερ αποτελούν το ιδανικό match για να υποδεχτείτε το φθινόπωρο και να συνοδεύσετε τις αγαπημένες σας μπότες. Ένα μεταβατικό look τόσο άνετο, όσο και εντυπωσιακό για κάθε στιγμή της μέρας.

Credit: Veronica Ferraro/Instagram

Παίζοντας με τις αντιθέσεις: μπορεί όπως είπαμε οι cowboy boots να διαθέτουν ένα άγριο στοιχείο, όχι όμως όταν συνδυάζονται με lingerie, cute prints και θηλυκά items. Ένα τέτοιο outfit παίζει με τις αντιθέσεις, αποδεικνύοντας πως τα ετερώνυμα καλώς έλκονται.

Credit: Elsa Hosk/Instagram

A cowgirl full of prints: δύο τάσεις σε ένα look που αν μη τι άλλο δεν θα περνούσε απαρατήρητο. Το αγγελάκι της Victoria’s Secret, Elsa Hosk φόρεσε τις καουμπόικες μπότες με τον πιο σέξι τρόπο, προτρέποντάς μας να πειραματιστούμε με έντονο mix&match στα prints και να συνδυάσουμε τις cowboy boots με… denim φυσικά, αφού δεν έχουν καλύτερο ταίρι από αυτό!

Credit: Matilda Jerf/Instagram

Στις μάξι φούστες, λέμε ναι: και τις συνοδεύουμε με cowboy boots και western styling! Ο πιο θηλυκός τρόπος για να φορέσουμε τις… wild boots, οι οποίες πρόκειται να μας συντροφεύσουν για μια ολόκληρη σεζόν.

Credit: Diana princess of Wales/Instagram

Do it like Diana: γιατί αν μια royal ήξερε καλά από στιλ, αυτή ήταν η Lady Di. Μάλιστα, οι cowboy boots αποτελούσαν αγαπημένο της fashion item, το οποίο δεν φοβόταν να συνδυάσει μέχρι και με oversized παντελόνια, δίνοντας έναν πιο casual και ανεπιτήδευτο τόνο στα καθημερινά της outfits.

Πηγή: InStyle