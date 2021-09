Οι ABBA ανακοίνωσαν νέο δίσκο και περιοδεία – Ακούστε δύο από τα τραγούδια

Μία επανασύνδεση απρόσμενη και πολύ σημαντική, έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια είναι αυτή του συγκροτήματος των ΑΒΒΑ, οι οποίοι ανακοίνωσαν ένα νέο άλμπουμ με 10 καινούργια τραγούδια, που θα έχει γενικό τίτλο “Voyage” και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Από τον δίσκο αυτόν έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί δύο τραγούδια, που μπορείτε να ακούσετε παρακάτω. Πρόκειται για τα: “I Still Have Faith In You” και “Don’t Shut Me Down”.

Το “Voyage” είναι το ένατο κατά σειρά στουντιακό άλμπουμ των ΑΒΒΑ, το οποίο θα υποστηριχθεί από μια περιοδεία που πρόκειται να ξεκινήσει στις 22 Μαίου 2022.

Θα πρόκειται για μία συναυλιακή εμπειρία κάπως διαφορετική, μιας και θα χρησιμοποιηθούν οι ψηφιακές εκδόσεις των αυθεντικών μελών του συγκροτήματος, που είναι οι Agnetha Fältskog 71 ετών, Björn Ulvaeus 76 ετών, Benny Andersson ετών 74 και Anni-Frid Lyngstad 75 ετών, μαζί με μία 10μελή ορχήστρα.

Να σημειώσουμε ότι οι ΑΒΒΑ είχαν βγάλει πολλές επιτυχίες κατά τις δεκαετίες ’70 και ’80, αμέσως μετά το βραβείο τους στο φεστιβάλ της Eurovision με το “Waterloo”. Ενώ, τα τελευταία 50 χρόνια έχουν πουλήσει πάνω από 400 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο!

Ο Benny και ο Björn αποκάλυψαν επίσης ότι πιθανόν να υπάρξει και ένα νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, δικό τους, για τις γιορτές.

