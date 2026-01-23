Ντόναλντ Τραμπ: Με μεγάλη μελανιά στο χέρι – Περιγράφει πώς τραυματίστηκε

  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε πώς απέκτησε μώλωπα στο αριστερό του χέρι αφού το «χτύπησε στο τραπέζι» στο Νταβός.
  • Στη συνέχεια, απέδωσε την εμφανή μελανιά στην ασπιρίνη που έπαιρνε, καθώς «όταν παίρνεις τη μεγάλη ασπιρίνη, σου λένε ότι θα κάνεις μελανιές».
  • Ο Τραμπ προφανώς δεν ανησυχεί για την υγεία του, καθώς αναφέρθηκε σε μια πιθανή «τέταρτη θητεία» ως πρόεδρος.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε πώς απέκτησε μώλωπα στο αριστερό του χέρι αφού το «χτύπησε στο τραπέζι» στο Νταβός – ενώ παράλληλα υπαινίχθηκε την πρόθεσή του να υπηρετήσει μια «τέταρτη θητεία».

Ο πρόεδρος δήλωσε στο Air Force One ότι απέκτησε τη μεγάλη μωβ μελανιά στην εκδήλωση του Board of Peace στην Ελβετία και ότι τα πάει «πολύ καλά».

«Το χτύπησα στο τραπέζι, οπότε έβαλα λίγη – πώς το λένε – κρέμα πάνω του, αλλά το χτύπησα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους καθ’ οδόν προς την Ουάσινγκτον την Πέμπτη.

Στη συνέχεια φάνηκε να αποδίδει την εμφανή μελανιά στην ασπιρίνη που έπαιρνε.

«Θα έλεγα να πάρετε ασπιρίνη αν σας αρέσει η καρδιά σας , μην πάρετε ασπιρίνη αν δεν θέλετε να έχετε λίγο μώλωπα», συμβούλεψε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι παίρνει «τη μεγάλη ασπιρίνη».

«Και όταν παίρνεις τη μεγάλη ασπιρίνη, σου λένε ότι θα κάνεις μελανιές», συνέχισε.

«Αλλά αυτή είναι μία από τις παρενέργειες της λήψης ασπιρίνης» σχολίασε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ προφανώς δεν ανησυχεί για την υγεία του, καθώς αναφέρθηκε σε μια πιθανή «τέταρτη θητεία» ως πρόεδρος, αφού επαίνεσε την πρόοδο στη δεύτερη θητεία του.

