Nord Stream: Το θρίλερ συνεχίζεται με τους αγωγούς – Φόβοι για κλιματική καταστροφή

Το θρίλερ με τον Nord Stream συνεχίζεται καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση «βλέπει» δολιοφθορά στον αγωγό φυσικού αερίου. Οι ανεξήγητες διαρροές, έως τώρα, σε δύο ρωσικούς αγωγούς φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα εγείρουν ανησυχίες ότι μπορεί να προκληθεί κλιματική καταστροφή – αν και σε ποιο βαθμό είναι ακόμα ασαφές.

Κανένας από τους αγωγούς δεν ήταν σε λειτουργία, αλλά και οι δύο περιείχαν φυσικό αέριο – το οποίο αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μεθάνιο, ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία κλιματικής αλλαγής μετά το CO2.

«Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες, αλλά εάν αυτοί οι αγωγοί αποτύχουν, ο αντίκτυπος στο κλίμα θα είναι καταστροφικός και θα μπορούσε ακόμη και να είναι άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο χημικός της ατμόσφαιρας Ντέιβιντ ΜακΚέιμπ, ο οποίος είναι ανώτερος επιστήμονας στη μη κερδοσκοπική Ομάδα Καθαρού Αέρας.

Ο McCabe και άλλοι ειδικοί σε θέματα εκπομπών είπαν στο Reuters ότι δεν ήταν ακόμη δυνατό να εκτιμηθεί το μέγεθος της διαρροής, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με παράγοντες όπως η θερμοκρασία του αερίου στον αγωγό, η ταχύτητα διαρροής του και το πόσο αέριο θα απορροφηθεί από τα μικρόβια στο νερό πριν φτάσει στην επιφάνεια.

«Μίλησα με την (πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε) Φρεντέρικσεν για την ενέργεια δολιοφθοράς στον Nord Stream» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter, συμπληρώνοντας ότι αποτελεί προτεραιότητα η διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να «χυθεί φως στις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της διαρροής».

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.

Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.

Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 27, 2022