Καραμπάγκ – Ολυμπιακός: Εκπλήξεις στην αρχική 11αδα από τον Μίτσελ – Βασικοί Ντόι και Βρουσάι

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την Καραμπάγκ (19:45, COSMOTE SPORT 2 HD) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League, με μοναδικό στόχο την νίκη που θα διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση.

Πιθανότατα, η διάταξη θα είναι 3-5-2 παρότι η UEFA την δίνει με 4-4-2 με τον Μίτσελ για ακόμη μία φορά να επιφυλάσσει εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα. Ο Πασχαλάκης στην εστία για το ντεμπούτο του στα ερυθρόλευκα, με τους Βρσάλικο, Ντόι (επίσης ντεμπούτο στο Europa League), Παπασταθόπουλο στην τριπλέτα των στόπερ. Βρουσάι και Ρέαμπτσουκ σε ρόλο φουλ-μπακ στις πλευρές, με τους Μπουχαλάκη, Κούντε στα χαφ. Μπροστά τους σε οργανωτικό ρόλο ο Μπιέλ, με τους Ουί-Τζο και Αμπού Καμαρά στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Βρσάλικο, Ρέαμπτσουκ, Βρουσάι, Κούντε, Μπουχαλάκης, Μπιέλ, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Ουί Τζο Χουάνγκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Καραμπάγκ! / Our line-up for today’s match against @FKQarabagh! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #QFKOLY #Football #LineUp pic.twitter.com/jB7zffMyfG

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) October 13, 2022