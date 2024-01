«Νεκροί» από «ισραηλινά πλήγματα» δύο από τους ομήρους της Χαμάς που παρουσιάζονταν σε χθεσινό βίντεο

Η Χαμάς έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα βίντεο στο οποίο η 26χρονη όμηρος Noa Argamani αναγκάζεται να πει ότι δύο από τους άλλους ομήρους που πήρε η οργάνωση από το Ισραήλ είναι νεκροί, από πλήγματα του Ισραηλινού Στρατού.

Χθες, η οργάνωση είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο οι όμηροι καλούσαν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο για να πετύχει την απελευθέρωση των ομήρων.

Στο βίντεο η οργάνωση ρωτούσε τους θεατές “Τι νομίζετε; Είναι ζωντανοί ή νεκροί; Αύριο θα σας πούμε». Το χθεσινό βίντεο έδειχνε την Argamani, που συμμετείχε στο φεστιβάλ της Nova, τον Yossi Sharabi, 53 ετών, και τον Itai Svirsky, 38 ετών. Μάλιστα, όπως γράφει η MailOnline, το χθεσινό βίντεο είχε τρεις επιλογές για τους θεατές: «Σκοτώνονται και οι τρεις, κάποιοι σκοτώνονται, κάποιοι τραυματίζονται ή γλιτώνουν και οι τρεις. Αύριο θα σας πούμε».

Αλλά το βίντεο που προβλήθηκε σήμερα δείχνει την Argamani να ισχυρίζεται ότι οι άλλοι δύο αιχμάλωτοι σκοτώθηκαν από “τα δικά μας χτυπήματα των IDF”, αναφερόμενη στον ισραηλινό στρατό. Στο σημερινό βίντεο, όπου διακρίνονται δύο πτώματα, η όμηρος Νόα Αργκαμάνι λέει πως και η ίδια τραυματίστηκε από ισραηλινό πλήγμα κατά το οποίο σκοτώθηκε ο Σαράμπι. Συμπληρώνει ωστόσο ότι ο Σβίρσκι βρήκε επίσης τον θάνατο σε άλλη επίθεση. Οι εικόνες είναι σκληρές.

BREAKING:

⚡ 🇵🇸🇮🇱 Hamas release a video confirming that captive Israeli soldier Noa Argaman is alive, and Al-Qassam soldiers saved her life along with two other Israeli soldier captives after Israeli forces targeted them twice in airstrikes.

The contentious Israeli strikes… pic.twitter.com/TtcWOo3zKc

— Megatron (@Megatron_ron) January 15, 2024