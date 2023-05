Η Allianz Direct κέρδισε τα πρώτα της βραβεία μετά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την αρωγή της Globe One Digital

Στη σημαντική αύξηση στις online πωλήσεις, καθώς και γενικότερα της παρουσίας της Allianz Direct στο Διαδίκτυο συνεισέφερε η Globe One Digital, εκ των κορυφαίων digital marketing agencies στην Ελλάδα.

Η Allianz Direct αποτελεί το κανάλι απευθείας πωλήσεων της Allianz Ελλάδος, ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η συνεργασία της Allianz Direct με την Globe One Digital ξεκίνησε το 2019, θέτοντας ως βασικούς στόχους την ενδυνάμωση της ψηφιακής παρουσίας της, καθώς και την αύξηση των online πωλήσεων και των οργανικών αποτελεσμάτων. Η συνεργασία εξελίχθηκε γρήγορα σε στρατηγική σύμπραξη καθοριστικής σημασίας, όταν η Globe One Digital έθεσε τις βάσεις για να γίνει ένας πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός της Allianz Direct. Το αποτέλεσμα ήταν να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες που οδήγησαν στον τριπλασιασμό των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου καναλιού πωλήσεων μέσα σε διάστημα μόλις τριών ετών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, σχεδιάστηκε ένα εξειδικευμένο και ολοκληρωμένο πλάνο δράσης. Η Globe One Digital επιστράτευσε την εμπειρία και εξειδίκευση 25 ετών που έχει αποκτήσει στη διαχείριση έργων για το χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών, αξιοποιώντας καινοτόμες πρακτικές performance marketing και εξελιγμένες ψηφιακές λύσεις. Η εφαρμογή πρακτικών και στρατηγικών που βασίζονται στην απόδοση της επένδυσης (ROI), σε συνδυασμό με ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά, έφεραν αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Allianz Direct μαζί με την Globe One Digital κατάφεραν να πετύχουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα των ετήσιων προβλέψεών τους, σημειώνοντας απόκλιση μικρότερη του 5%.

Η συνεργασία δεν περιορίστηκε μόνο στις online πωλήσεις, αλλά διευρύνθηκε και στη δημιουργία υποδομών για το εταιρικό website, τη διαχείριση των social media, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την εφαρμογή πρακτικών SEO, την ανάλυση δεδομένων, καθώς και στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Επιπλέον, αναβαθμίστηκαν οι υποδομές για συστήματα υποστήριξης πωλήσεων μέσω Call Center και υλοποιήθηκε σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των online πωλήσεων, ενώ η Globe One Digital παρείχε και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την Allianz Direct.

Η πετυχημένη συνεργασία επιβραβεύτηκε στα πρόσφατα Growth Hacking Awards, όπου η Allianz Direct απέσπασε 7 βραβεία, μεταξύ αυτών και το μεγάλο βραβείο του «Most Awarded Growth Hacking Brand» για τη συνεργασία της με την Globe One Digital.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Globe One Digital, Δημήτρης Παπουτσής, μετά την απονομή των βραβείων δήλωσε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς που η συμμετοχή μας στα φετινά Growth Hacking Αwards, στέφθηκε με 7 σημαντικές επιτυχίες και βραβεύσεις, αντανακλώντας το πάθος μας για δημιουργική και στρατηγική σκέψη. Η βράβευση της Allianz Direct ως το “Most Awarded Growth Hacking Brand” αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την αποτελεσματικότητα των καινοτόμων πρακτικών που θέσαμε σε εφαρμογή, για να μετατρέψουμε ένα πολύπλευρο και πολύπλοκο case study σε ένα πραγματικά ανατρεπτικό success story. Ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας μας είναι σαφώς η εμπειρία των 25 ετών που έχουμε ως Globe One Digital στον ψηφιακό μετασχηματισμό ασφαλιστικών εταιρειών και η εξειδίκευσή μας στη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης για την απελευθέρωση της ψηφιακής δυναμικής τους».

Ο Θωμάς Βασιλάκος, Bancassurance, Direct & Alternative Channels Manager της Allianz Direct, δήλωσε σχετικά με τις 7 σημαντικές διακρίσεις που έλαβε το Brand: «Η στρατηγική ψηφιακή ανάπτυξη της Allianz Direct είναι ο στόχος που έχουμε θέσει εξαρχής, γνωρίζοντας πως για να το πετύχουμε θα πρέπει να στραφούμε σε συστηματική ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών. Αυτή η επιλογή εκφράζει την αποφασιστικότητά μας να είμαστε στο πλευρό των πελατών μας, με εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου, μέσα από καινοτόμες και έξυπνες λύσεις, οι οποίες συμβάλλουν παράλληλα και ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας. Είναι μεγάλη χαρά που η συνεργασία μας με την ομάδα της Globe One Digital οδήγησε σε σημαντικά αποτελέσματα online ανάπτυξης, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται και αναδεικνύεται και μέσα από αυτές τις 7 τιμητικές βραβεύσεις».

Σήμερα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Allianz Direct συνεχίζεται, με προγραμματισμό μέσα στο επόμενο εξάμηνο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο στο online δίκτυο πωλήσεων. Η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει μια νέα πλατφόρμα online πωλήσεων, η οποία έχει σχεδιαστεί με την αιχμή των καλύτερων πρακτικών παγκοσμίως αναφορικά με την εμπειρία του πελάτη (user experience) και το user interface (UI). Βασικός στόχος είναι οι πελάτες της Allianz Direct, πέρα από την ανταγωνιστική τιμή των υπηρεσιών της, να απολαμβάνουν και μια εξαιρετική online εμπειρία.

Σχετικά με την Globe One Digital

Η Globe One Digital είναι ένα εκ των κορυφαίων digital marketing agencies στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρεία διατηρεί παρουσία σε 4 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία) και στα 25 χρόνια λειτουργίας της έχει βοηθήσει πάνω από 2.000 πελάτες, από διάφορους κλάδους, να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά κανάλια μάρκετινγκ, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Η Globe One Digital προσφέρει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών στους τομείς του digital transformation, του performance marketing, καθώς και του creative & development.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού της Globe One Digital, με έμφαση στους τομείς του αθλητισμού και των ασθενών ομάδων, της τέχνης και των

παιδιών. Είναι Premier Google Partner, μέλος της ΕΕΔΕ και έχει συμπεριληφθεί στις 100 ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες του Index Inc. 5000.