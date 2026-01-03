Γερμανία: Καλεί τους εμπλεκόμενους στην Βενεζουέλα «να απόσχουν από περαιτέρω κλιμάκωση» – Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα

«Να απόσχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την κατάσταση και να αναζητήσουν τρόπους για την επίτευξη πολιτικής λύσης», κάλεσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Γερμανία, «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», στη Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι «το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό». Ταυτόχρονα, το υπουργείο εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για τους Γερμανούς που βρίσκονται στη χώρα.

«Η γερμανική κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στη χώρα με ανησυχία, συνεχώς και πολύ στενά. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους εταίρους μας. Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την κατάσταση και να αναζητήσουν τρόπους για την επίτευξη πολιτικής λύσης. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ενώ επισημαίνεται ότι η υποστήριξη του Βερολίνου προς τον λαό της Βενεζουέλας «παραμένει αμετάβλητη». Ο λαός της Βενεζουέλας «αξίζει ένα ειρηνικό και δημοκρατικό μέλλον», υπογραμμίζεται.

Παράλληλα, έπειτα από συνεδρίαση της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, εκδόθηκε ταξιδιωτική οδηγία, με την οποία καλούνται οι Γερμανοί που βρίσκονται στην Βενεζουέλα «να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος». Όπως επισημαίνεται, το υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.

Οι Χριστιανοδημοκράτες

Αντίθετα από την σχετικά χαλαρή στάση του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών τα πολιτικά κόμματα δεν μάσησαν τα λόγια τους. Ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Ρόντεριχ Κιζεβέτερ δήλωσε στην εφημερίδα BILD ότι «με τον πρόεδρο Τραμπ, οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν οριστικά την τάξη που βασίζεται σε κανόνες και μας έχει διαμορφώσει από το 1945».

Η Βενεζουέλα «μπορεί να μην είναι κράτος δικαίου, αλλά δεν είναι το Ιράν που απειλεί την ίδια την ύπαρξη γειτονικών χωρών όπως το Ισραήλ», πρόσθεσε ο κ. Κιζεβέτερ και σημείωσε ότι «το πραξικόπημα στη Βενεζουέλα σηματοδοτεί μια επιστροφή στο παλιό δόγμα των ΗΠΑ πριν από το 1940: μια νοοτροπία σφαιρών επιρροής όπου ισχύει το δίκαιο του ισχυρότερου και όχι το διεθνές δίκαιο».

Εμείς οι Ευρωπαίοι «πρέπει σε μεγάλο βαθμό να απεξαρτηθούμε από τις ΗΠΑ και να τηρήσουμε και να επιβάλουμε το δίκαιο μέσω της ισχύος εντός της σφαίρας ευθύνης μας. Πρέπει να υποστηρίξουμε με σιγουριά εταίρους όπως ο Καναδάς και η Δανία, η οποία βρίσκεται υπό πίεση από τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ καταστρέφει τα τελευταία ίχνη εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ», τόνισε ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός.

Οξύτατη κριτική από τους Σοσιαλδημοκράτες

Οξύτατη κριτική για την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα άσκησε και ο ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) ‘Αντις Αχμέτοβιτς. «Αυτό που υποτίθεται ότι βλέπουμε εδώ είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη μετατόπιση στη διεθνή τάξη. Όταν χρησιμοποιείται στρατιωτική δύναμη χωρίς εντολή του ΟΗΕ, επιδιώκεται ανοιχτά η αλλαγή καθεστώτος και το διεθνές δίκαιο υποβιβάζεται, τότε ο νόμος της ζούγκλας αντικαθιστά όλο και περισσότερο το κράτος δικαίου», δήλωσε ο κ. Αχμέτοβιτς και υπογράμμισε ότι, εκτός από την επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμπλέκεται επίσης σε «ενέργειες σε διεθνή ύδατα που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, γεωπολιτικές φαντασιώσεις για τη Γροιλανδία και σε ερήμην της Ευρώπης μυστικές συμφωνίες για το μέλλον της Ουκρανίας μαζί με τον επιτιθέμενο».

Οι Αριστεροί και Πράσινοι

Ο ηγέτης του Αριστερού Κόμματος, Γιαν βαν ‘Ακεν, αντέδρασε επίσης έντονα στην αμερικανική επίθεση κατά της Βενεζουέλας: «Όποιος, όπως ο Τραμπ, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και έχει απαγάγει προέδρους, εμπλέκεται σε βάναυση κρατική τρομοκρατία», δήλωσε.

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων Καταρίνα Ντρέγκε απαίτησε σαφή απάντηση από τη γερμανική κυβέρνηση. «Οι αεροπορικές επιδρομές συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση. Αναμένουμε επομένως από τη γερμανική κυβέρνηση να το καταδικάσει αυτό και να υποστηρίξει απερίφραστα την αποκλιμάκωση, την τήρηση του διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας με τις ΗΠΑ», δήλωσε η κυρία Ντρέγκε στο δίκτυο RND.

Επιφυλακτική στάση τήρησε εκ μέρους της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) ο αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Μάρκους Φρομάιερ: «Είμαστε θεμελιωδώς επικριτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε παρέμβαση στην κυριαρχία άλλων κρατών και τηρούμε την αρχή της μη παρέμβασης. Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των εκλογών στη Βενεζουέλα δεν αναγνωρίζονται διεθνώς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης απαγορεύονται και αποκλείονται από τις εκλογές και η χώρα θεωρείται σημαντική πηγή λαθρεμπορίου κοκαΐνης στην Ευρώπη». Πρόσθεσε, επίσης, ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για μια τελική αξιολόγηση της κατάστασης.

