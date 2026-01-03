Γερμανία: Καλεί τους εμπλεκόμενους στην Βενεζουέλα «να απόσχουν από περαιτέρω κλιμάκωση» – Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα

Enikos Newsroom

Uncategorized

Γερμανία: Καλεί τους εμπλεκόμενους στην Βενεζουέλα «να απόσχουν από περαιτέρω κλιμάκωση» – Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα

«Να απόσχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την κατάσταση και να αναζητήσουν τρόπους για την επίτευξη πολιτικής λύσης», κάλεσε το  υπουργείο Εξωτερικών στη Γερμανία, «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», στη Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι «το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό». Ταυτόχρονα, το υπουργείο εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για τους Γερμανούς που βρίσκονται στη χώρα.

«Η γερμανική κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στη χώρα με ανησυχία, συνεχώς και πολύ στενά. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους εταίρους μας. Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την κατάσταση και να αναζητήσουν τρόπους για την επίτευξη πολιτικής λύσης. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ενώ επισημαίνεται ότι η υποστήριξη του Βερολίνου προς τον λαό της Βενεζουέλας «παραμένει αμετάβλητη». Ο λαός της Βενεζουέλας «αξίζει ένα ειρηνικό και δημοκρατικό μέλλον», υπογραμμίζεται.

Παράλληλα, έπειτα από συνεδρίαση της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, εκδόθηκε ταξιδιωτική οδηγία, με την οποία καλούνται οι Γερμανοί που βρίσκονται στην Βενεζουέλα «να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος». Όπως επισημαίνεται, το υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.

Οι Χριστιανοδημοκράτες

Αντίθετα από την σχετικά χαλαρή στάση του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών τα πολιτικά κόμματα δεν μάσησαν τα λόγια τους.   Ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Ρόντεριχ Κιζεβέτερ δήλωσε στην εφημερίδα BILD ότι «με τον πρόεδρο Τραμπ, οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν οριστικά την τάξη που βασίζεται σε κανόνες και μας έχει διαμορφώσει από το 1945».

Η Βενεζουέλα «μπορεί να μην είναι κράτος δικαίου, αλλά δεν είναι το Ιράν που απειλεί την ίδια την ύπαρξη γειτονικών χωρών όπως το Ισραήλ», πρόσθεσε ο κ. Κιζεβέτερ και σημείωσε ότι «το πραξικόπημα στη Βενεζουέλα σηματοδοτεί μια επιστροφή στο παλιό δόγμα των ΗΠΑ πριν από το 1940: μια νοοτροπία σφαιρών επιρροής όπου ισχύει το δίκαιο του ισχυρότερου και όχι το διεθνές δίκαιο».

Εμείς οι Ευρωπαίοι «πρέπει σε μεγάλο βαθμό να απεξαρτηθούμε από τις ΗΠΑ και να τηρήσουμε και να επιβάλουμε το δίκαιο μέσω της ισχύος εντός της σφαίρας ευθύνης μας. Πρέπει να υποστηρίξουμε με σιγουριά εταίρους όπως ο Καναδάς και η Δανία, η οποία βρίσκεται υπό πίεση από τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ καταστρέφει τα τελευταία ίχνη εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ», τόνισε ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός.

Οξύτατη κριτική από τους Σοσιαλδημοκράτες

Οξύτατη κριτική για την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα άσκησε και ο ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) ‘Αντις Αχμέτοβιτς. «Αυτό που υποτίθεται ότι βλέπουμε εδώ είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη μετατόπιση στη διεθνή τάξη. Όταν χρησιμοποιείται στρατιωτική δύναμη χωρίς εντολή του ΟΗΕ, επιδιώκεται ανοιχτά η αλλαγή καθεστώτος και το διεθνές δίκαιο υποβιβάζεται, τότε ο νόμος της ζούγκλας αντικαθιστά όλο και περισσότερο το κράτος δικαίου», δήλωσε ο κ. Αχμέτοβιτς και υπογράμμισε ότι, εκτός από την επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμπλέκεται επίσης σε «ενέργειες σε διεθνή ύδατα που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, γεωπολιτικές φαντασιώσεις για τη Γροιλανδία και σε ερήμην της Ευρώπης μυστικές συμφωνίες για το μέλλον της Ουκρανίας μαζί με τον επιτιθέμενο».

Οι Αριστεροί και Πράσινοι

Ο ηγέτης του Αριστερού Κόμματος, Γιαν βαν ‘Ακεν, αντέδρασε επίσης έντονα στην αμερικανική επίθεση κατά της Βενεζουέλας: «Όποιος, όπως ο Τραμπ, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και έχει απαγάγει προέδρους, εμπλέκεται σε βάναυση κρατική τρομοκρατία», δήλωσε.

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων Καταρίνα Ντρέγκε απαίτησε σαφή απάντηση από τη γερμανική κυβέρνηση. «Οι αεροπορικές επιδρομές συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση. Αναμένουμε επομένως από τη γερμανική κυβέρνηση να το καταδικάσει αυτό και να υποστηρίξει απερίφραστα την αποκλιμάκωση, την τήρηση του διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας με τις ΗΠΑ», δήλωσε η κυρία Ντρέγκε στο δίκτυο RND.

Επιφυλακτική στάση τήρησε εκ μέρους της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) ο αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Μάρκους Φρομάιερ: «Είμαστε θεμελιωδώς επικριτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε παρέμβαση στην κυριαρχία άλλων κρατών και τηρούμε την αρχή της μη παρέμβασης. Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των εκλογών στη Βενεζουέλα δεν αναγνωρίζονται διεθνώς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης απαγορεύονται και αποκλείονται από τις εκλογές και η χώρα θεωρείται σημαντική πηγή λαθρεμπορίου κοκαΐνης στην Ευρώπη». Πρόσθεσε, επίσης, ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για μια τελική αξιολόγηση της κατάστασης.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1 στους 5 ενήλικες δεν έχει κάνει σεξ για έναν χρόνο – Τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει τα 50 χρόνια χωρίς αλκοόλ – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Θεσσαλονίκη: Στο στόχαστρο επενδυτών χρυσές ευκαιρίες ακινήτων έως 50.000 ευρώ

Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από τη Δευτέρα το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:50 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Αττική Οδός: Συνελήφθη 21χρονος μεθυσμένος οδηγός – Προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο ανοίγοντας γκάζι

Στα χέρια των αρχών έπεσε την Κυριακή το πρωί ένας 21χρονος, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια...
20:07 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Προβλήματα στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας: Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, διακοπές ρεύματος και πλημμυρισμένοι δρόμοι- Δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στην Αττική, εξαιτίας της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. ...
21:32 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε λειτουργία από αύριο η ψηφιακή εφαρμογή για αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ

Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ειδική ψηφιακή εφαρμογή γ...
09:53 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στο Μεξικό: Δέκα νεκροί έπειτα από συντριβή μικρού επιβατικού αεροσκάφους – Βίντεο

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβη μικρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι