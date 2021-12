Αυτοί είναι οι 10 καλύτεροι δίσκοι του 2021 σύμφωνα με το NPR

Αμερική έχει και αυτή το κρατικό της ραδιόφωνο . Λέγεται National Public Radio (NPR), είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και πρόκειται για μία σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Τα κεντρικά γραφεία είναι στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Ουάσινγκτον. Ενώ τα κεντρικά της δυτικής ακτής των ΗΠΑ βρίσκονται στο Culver City της Καλιφόρνια.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το NPR διαφέρει λίγο από άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τα μήντια, όπως ας πούμε το Associated Press, που ιδρύθηκε το 1846. Το National Public Radio ιδρύθηκε με τόμο του Κονγκρέσου και όλοι οι ραδιοσταθμοί που είναι μέλη του και αναμεταδίδουν το πρόγραμμά του, ανήκουν σε κρατικούς φορείς, ιδιαίτερα σε κρατικά πανεπιστήμια. Το NPR σαν εθνικός προμηθευτής ραδιοφωνικού προγράμματος και περιεχομένου (Radio Syndicator), εξυπηρετεί πάνω από 1.000 δημόσιους σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η λίστα με τα 10 καλύτερα άλμπουμς για την φετινή χρονιά, που ακολουθεί, έχει συσταθεί από το δίκτυο του NPR και πιό συγκεκριμένα από τα μέλη του προσωπικού που είναι διάσπαρτα σε όλες τις περιοχές, που αποτελείται από δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, μουσικούς επιμελητές, τεχνικούς κλπ. Δεν ζητήθηκε να ψηφίσουν οι ακροατές του δικτύου.

10. Wild Up – “Julius Eastman, Vol. 1: Femenine”

Πρόκειται για ένα άλμπουμ βασισμένο στην μινιμαλιστική μουσική του Julius Eastman, ο οποίος δυστυχώς έφυγε πολύ νέος, σε ηλικία 49 ετών, το 1990. Το project είναι των Wild Up, μιά μεγάλης μπάντας από εξαίρετους δημιουργούς και βιρτουόζους μουσικούς. Ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο Chris Rountree.

9. Vince Staples – “Vince Staples”

Ο Vince Staples είναι Αμερικανός ράπερ και τραγουδιστής, 28 ετών, από την California. Είναι μέλος του hip hop trio Cutthroat Boyz. Το άλμπουμ με τίτλο το όνομά του είναι το 4ο στην καριέρα του. Κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο από την Motown Records. Στην ουσία είναι ένα μίνι άλμπουμ μιάς και η διάρκειά του είναι περίπου 22′ λεπτά. Δύο είναι τα σινγκλς που έχουν βγει από αυτό: “Law of Averages” και “Are You with That?”.

8. Arlo Parks – “Collapsed In Sunbeams”

Ο δίσκος αυτός είναι ο πρώτος στην καριέρα της Βρετανίδας συνθέτριας, ποιήτριας και τραγουδίστριας Arlo Parks. Σκαρφάλωσε μέχρι την 3η θέση στο τσαρτ των μεγάλων δίσκων της Αγγλίας. Επίσης απέσπασε υποψηφιότητες για Καλύτερο Αλμπουμ, Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη και Καλύτερης Βρετανίδας Σόλο Καλλιτέχνιδας, για τα Brit Awards του 2021.

7. Arooj Aftab – “Vulture Prince”

Η Arooj Aftab είναι γεννημένη στο Πακιστάν και ζει στο Brooklyn. Ασιάτισα τραγουδίστρια με μεγάλη χάρη. Αυτό είναι το 3ο της άλμπουμ. Εχει στοιχεία reggae και επιρροές από την Sade.

6. Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra – “Promises”

Οι Floating Points είναι μία 16μελής μπάντα ενός Βρετανού μουσικού, DJ και παραγωγού ηλεκτρονικής μουσικής. Το πραγματικό του όνομα είναι Sam Shepherd, γεννήθηκε στο Manchester και είναι σήμερα 35 ετών. Στο άλμπουμ “Promises” συνεργάζεται με τον σαξοφωνίστα Pharoah Sanders, ο οποίος κάποτε έπαιζε δίπλα στον John Coltrane. Στον δίσκο συμμετέχει και η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.

5. C. Tangana – “El Madrileño”

Ισπανός ράπερ είναι ο C. Tangana, γεννημένος πριν 31 χρόνια στη Μαδρίτη. Την καριέρα του την ξεκίνησε το 2005. Hip hop, new flamenco και pop-rap, τα βασικά μουσικά μονοπάτια που περπατάει. Αυτό είναι το τρίτο άλμπουμ στην καριέρα του.

4. Allison Russell – “Outside Child”

Η Allison Russell είναι Καναδή συνθέτις, τραγουδίστρια, ποιήτρια, παίζει πολλά μουσικά όργανα και είναι και ακτιβίστρια. Αυτό είναι το πρώτο της σόλο άλμπουμ. Θα λέγαμε ότι κινείται στους χώρους της μουσικής που αποκαλούμε Americana. Ξεκίνησε την καριέρα της το 2003.

3. Lucy Dacus – “Home Video”

Η Lucy Dacus είναι μόλις 26 ετών, κατάγεται από το Norfolk της Virginia και πλέον ζει μόνιμα στην Philadelphia. Κινείται στην ανεξάρτητη rock και folk σκηνή. Το LP “Home Video” κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούνιο.

2. – Little Simz – “Sometimes I Might Be Introvert”

Βρετανίδα ράπερ η Little Simz. Αυτό είναι το 4ο κατά σειρά άλμπουμ της. Hip hop, soul, R&B, electronica, Afrobeat, jazz είναι οι μουσικοί διάδρομοι στους οποίους κινείται η Simz. Εβγαλε πέντε μικρούς δίσκους.

1. Jazmine Sullivan – “Heaux Tales”

Αυτό είναι το πρώτο extended play (EP) της Αμερικανίδας R&B τραγουδίστριας Jazmine Sullivan. Στον δίσκο συμπεριλαμβάνεται μιά συνεργασία με τον Anderson .Paak και μία με την H.E.R.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική).