Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του ’50 μήνα προς μήνα

Η δεκαετία του ’50 ήταν μία συγκλονιστική δεκαετία, πολλά πράγματα άλλαξαν τότε! Ο κόσμος προσπαθούσε να συνέλθει από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Ταυτόχρονα όμως ξεκινάει ο λεγόμενος ψυχρός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ενωσης. Ξεκινάει ο πόλεμος της Κορέας, η κομμουνιστική “επανάσταση” στην Κούβα και ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Ταυτόχρονα όμως αυξάνονται εντυπωσιακά οι γεννήσεις. Αυξάνεται σημαντικά ο παγκόσμιος πληθυσμός. Το 1957 οι Σοβιετικοί εκτοξεύουν στο διάστημα το Sputnik 1. Πολλές αποικίες εγκαταλείπονται σε Ασία και Αφρική.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το βινύλιο όμως είναι στην αγορά, εκατομμύρια δίσκοι τυπώνονται με ωραία εξώφυλλα και τα πικάπ γυρίζουν ασταμάτητα καθώς και τα τζουκ-μποξ. Μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας ανήκουν σε μεγάλα ονόματα του διεθνούς πενταγράμμου: The Andrew Sisters, Nat King Cole, Patti Page, Perry Como, Tony Bennett, Frankie Laine, Percy Faith, Doris Day, Frank Sinatra, Perez Prado, Bill Haley & His Comets, Elvis Presley, Dean Martin, The Platters, Johnnie Ray, Guy Mitchell, Andy Williams, Pat Boone, Paul Anka, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Ricky Nelson, Frankie Avalon, Bobby Darin και άλλοι.

