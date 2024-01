To ωραιότερο αφιέρωμα στην αξέχαστη Whitney Houston

Η Whitney Houston έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου του 2012. Άφησε για παρακαταθήκη μία απίστευτη καριέρα, χάρη στην αξεπέραστη φωνή της και το τεράστιο ταλέντο της. Έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον πλανήτη, πουλώντας πάνω από 220 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Έκτοτε έχουν γίνει πολλές αναφορές και αφιερώματα στην καριέρα της, αλλά το πιο ωραίο παραμένει το αφιέρωμα του οργανισμού Grammy, που είχε διοργανώσει την ίδια χρονιά που πέθανε, με τίτλο “We Will Always Love You: A Grammy Salute to Whitney Houston”, στο οποίο συμμετείχαν η Celine Dion, η Jennifer Hudson, ο Usher, η Yolanda Adams, η CeCe Winans, η Halle Berry, ο LL Cool J, η Britney Spears και άλλοι.

Μεταδόθηκε από το δίκτυο CBS στις 16 Νοεμβρίου 2012. Παρακάτω θα βρείτε ολόκληρη την εκδήλωση για να την απολαύσετε.

