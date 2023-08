Τεστ προσωπικότητας: Τι αποκαλύπτει το πιγούνι σας για τον χαρακτήρα σας

Δεν θα πιστεύετε τι αποκαλύπτει για εσάς το πιγούνι σας. Δείτε τις φωτογραφίες και ανακαλύψτε την προσωπικότητα των ανθρώπων με βάση το σχήμα του πιγουνιού τους.

«Όσο μεγαλύτερο και με ξεκάθαρο περίγραμμα είναι το πιγούνι σας, τόσο πιο δυναμικοί και ανταγωνιστικοί είστε», λέει η Jean Haner, ειδική στην ανάγνωση προσώπου και συγγραφέας του The Wisdom of Your Face. Η Haner αποκαλύπτει ότι γεννιόμαστε με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο που κρύβει μυστικά για τον χαρακτήρα μας.

Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε ασκήσεις για το σαγόνι στο TikTok και το Instagram, κάτι που διαιωνίζει την ιδέα της ότι ένα καλοσχηματισμένου πιγούνι είναι όμορφο. Ποια είναι όμως η ψυχολογία πίσω από αυτό; Τι σημαίνει αν έχετε δυνατό ή αδύναμο πιγούνι; Ποια μυστικά της προσωπικότητας αποκαλύπτονται;

Κάντε το τεστ: Τι λέει το πιγούνι για τον χαρακτήρα σας

1. Πιγούνι με έντονο περίγραμμα

Διαθέτετε υψηλά επίπεδα δύναμης, αντοχής και αποφασιστικότητας. Τα άτομα με αιχμηρό πιγούνι είναι σίγουροι, διεκδικητικοί και φιλόδοξοι. Είστε καλοί στη λήψη αποφάσεων και στην ανάληψη ευθύνης. Δεν φοβάστε να αναλάβετε τεράστια έργα και να παραδώσετε αποτελέσματα πέρα από τις προσδοκίες. Είστε φιλόδοξοι, απολαμβάνετε να βάζετε δύσκολους στόχους σον εαυτό σας και να τους πετυχαίνετε. Φαίνεται να σκέφτεστε πάντα «ποιο είναι το επόμενο;». Έχετε έντονη επιθυμία να πετύχετε και δεν φοβάστε να εργαστείτε σκληρά για να πετύχετε τους στόχους σας.

Συχνά θεωρείστε σίγουροι και αυτάρκεις. Έχετε ισχυρή παρουσία και δεν φοβάστε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Είστε διεκδικητικοί και αποφασιστικοί, δεν φοβάστε να ακολουθήσετε το δικό σας δρόμο και να κάνετε τα πράγματα με τον δικό σας τρόπο. Μπορεί συχνά να σας βλέπουν ως ηγέτες. Έχετε την ικανότητα να εμπνέετε και να παρακινείτε τους άλλους. Δεν φοβάστε να ρισκάρετε. Έχετε βιώσει δυσκολίες νωρίς στη ζωή σας, αλλά έχετε μάθει να τις ξεπερνάτε και να βγαίνετε πιο δυνατοί.

Ωστόσο, μερικές φορές, μπορείτε να θεωρηθείτε επικριτικοί. Βιάζεστε να κρίνετε ανθρώπους και καταστάσεις. Μπορεί κατά καιρούς να εκφράζετε τις απόψεις σας σκληρά. Κάποιες φορές είστε πεισματάρηδες και άκαμπτοι. Δυσκολεύεστε να αλλάξετε γνώμη, ακόμα κι όταν σας παρουσιάζονται νέες πληροφορίες. Έχετε καλή αίσθηση των ανθρώπων και των καταστάσεων και συχνά μπορείτε να δείτε πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν.

2. Πιγούνι με χαλαρό περίγραμμα

Είστε ευγενικοί, συμπονετικοί και έχετε ενσυναίσθηση. Ίσως είναι πιο πιθανό να δείτε τα πράγματα από την οπτική γωνία των άλλων και να υποστηρίξετε τους άλλους. Ίσως βάζετε τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές σας, κατανοείτε βαθιά τα ανθρώπινα συναισθήματα, κάτι που σας κάνει εξαιρετικούς ακροατές και υποστηρικτικούς φίλους. Συχνά είστε διακριτοί, κάτι που κάνει τους άλλους να σας αντιλαμβάνονται ως αδύναμους και να σας εκμεταλλεύονται. Μπορεί να είστε ευάλωτοι και ευαίσθητοι. Μπορεί να ανοιχτείτε σε άλλους και να μοιραστείτε εύκολα τα συναισθήματά σας.

Τείνετε να είστε υποχωρητικοί και σεμνοί. Είστε ευέλικτοι και θα μπορούσατε εύκολα να ακούσετε ή να ακολουθήσετε τη γνώμη ή τη συμβουλή κάποιου άλλου. Επίσης, είστε αναποφάσιστοι και ενεργείτε ανώριμα βασιζόμενοι αποκλειστικά στα συναισθήματά σας. Αποφεύγετε να κάνετε ανεξάρτητες επιχειρήσεις αλλά είστε διπλωματικοί και συνεργάσιμοι όταν πρόκειται για την επίλυση συγκρούσεων. Μισείτε τις αντιπαραθέσεις.

Μπορεί επίσης να είστε δημιουργικό και ευφάνταστο άτομο, καλοί στο να σκέφτεστε δημιουργικές νέες ιδέες. Θα μπορούσατε να ακολουθήσετε καριέρα στις τέχνες ή σε άλλους δημιουργικούς τομείς. Παθιάζεστε, είστε δυναμικοί και ακολουθείτε τα όνειρά σας με ενθουσιασμό. Μπορεί επίσης να είστε υπερβολικά προσεκτικοί στην προσπάθειά σας να αποφύγετε κινδύνους και αβεβαιότητες. Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι το να είστε υπερβολικά προσεκτικοί μερικές φορές οδηγεί σε μια χαμένη ευκαιρία.

